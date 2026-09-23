Ni tacaños ni ahorrativos: la psicología reveló por qué algunas personas dudan antes de pedir en un restaurante caro

Tener suficiente dinero para afrontar una cena en un restaurante caro no siempre significa sentirse cómodo al momento de gastar. Algunas personas revisan los precios, dudan antes de pedir otra copa o comparan el valor de la comida con gastos cotidianos. Según investigaciones en psicología del consumo, estas conductas pueden estar relacionadas con aprendizajes incorporados durante la infancia.

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¿Cómo influye la infancia en la forma en que gastamos el dinero de adultos?

La explicación aparece en el concepto de socialización financiera, que describe cómo las personas incorporan valores, actitudes y comportamientos relacionados con el dinero. Durante la infancia, observar qué sucede en casa puede dejar enseñanzas que continúan presentes muchos años después.

Si los padres comparan constantemente los precios, se preocupan por las cuentas, ahorran de manera intensa o consideran determinadas compras como un derroche, los chicos aprenden a cómo administrar el dinero y también, incorporan ideas sobre qué significa gastar y cuándo una compra resulta aceptable.

Una investigación reciente realizada con 1.000 jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos encontró una relación entre la socialización financiera recibida de los padres y determinados “guiones de dinero”. Entre ellos aparecen la evitación del gasto y la vigilancia permanente de las finanzas.

Cuando el sueldo cambia, pero algunas reglas permanecen

Los ingresos pueden aumentar considerablemente sin que desaparezcan de inmediato ciertas formas aprendidas de relacionarse con el dinero. Otros trabajos mencionados en la investigación asociaron los aprendizajes familiares con una mayor hipervigilancia económica durante la adultez.

Además, estudios cualitativos realizados en 2026 sobre guiones relacionados con la escasez describieron cómo determinados mensajes recibidos durante la infancia pueden mantenerse con el tiempo. En algunos casos, esto aparece como subconsumo o culpa frente a determinados gastos.

De todos modos, los propios investigadores advierten que la evidencia todavía es preliminar. Esto significa que no puede afirmarse que toda incomodidad frente a un gasto tenga necesariamente su origen en la infancia.

¿Qué pasa al entrar a un restaurante caro?

El sociólogo Pierre Bourdieu aporta otra perspectiva a la explicación. Su concepto de capital cultural permite analizar los conocimientos y las familiaridades que ayudan a una persona a desenvolverse con seguridad dentro de determinados ambientes sociales.

Los aprendizajes familiares pueden influir en cómo manejás tu dinero.

Los estudios de Alan Warde, Lydia Martens y Wendy Olsen sobre la experiencia de salir a comer también consideran aspectos como la familiaridad, la seguridad personal y la capacidad para comunicarse en ese contexto. No se trata únicamente de cuánto dinero hay disponible.

También aparece el concepto de habitus, relacionado con disposiciones que se construyen a partir de la historia social de cada persona. Por eso, aquello que alguien considera “normal” puede tardar en modificarse, incluso cuando sus circunstancias económicas cambian.

La cuenta también puede compararse con otras necesidades

Existe, además, una explicación mucho más cotidiana. Frente a un menú costoso, una persona puede convertir mentalmente el precio de una cena en compras del supermercado, ahorro o facturas de servicios. Esa comparación funciona como un cálculo de costo de oportunidad.

Así, alguien puede saber que tiene dinero suficiente para pagar una cena y, al mismo tiempo, experimentar cierta incomodidad por hacerlo. Las dos sensaciones pueden convivir sin que exista necesariamente una contradicción.

Los investigadores remarcan que sentirse fuera de lugar en un restaurante caro no significa automáticamente padecer un síndrome del impostor ni tener una “mentalidad de escasez”. También puede tratarse de falta de familiaridad con ese ambiente o, simplemente, de una preferencia personal.

El fenómeno resulta especialmente interesante cuando una persona quiere disfrutar de esa experiencia, puede pagarla y, aun así, siente una incomodidad que no parece explicarse completamente por su situación económica actual.