Al llegar a casa después de una extensa jornada laboral, puede que no hayas hecho ningún esfuerzo físico extraordinario, pero te sientas bloqueado para decidir qué cenar, qué serie ver o qué mensajes responder primero. Este fenómeno, conocido como fatiga decisional, está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana.

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La psiquiatra Marian Rojas explicó en la sección Fin de Semana de COPE, junto a Cristina López Schlichting, que el desgaste mental no solo proviene del trabajo o la conciliación familiar, sino de la constante necesidad de elegir. "No solo vivimos cansados de trabajar, de conciliar, de gestionar todo. Yo creo que también hay un cansancio a la hora de tomar decisiones, porque cada elección consume recursos cognitivos y el mundo moderno nos obliga a tomar cientos de decisiones, mucho más que las generaciones anteriores", señaló la especialista.

¿Qué es la fatiga decisional y por qué causa tanto agotamiento mental?

A diferencia de épocas pasadas, donde las decisiones eran básicas como buscar alimento o refugio, hoy la sociedad hiperconectada nos somete a miles de microdecisiones diarias: desde qué ropa ponernos hasta qué aplicación abrir o qué noticia leer. Esta sobrecarga mental agota la capacidad de nuestra corteza prefrontal, la parte del cerebro que planifica, evalúa riesgos y controla impulsos.

Rojas utilizó una metáfora para describir este proceso: la batería de un teléfono móvil. "Cuando llega al 20%, un poco tipo los teléfonos nuestros, se enciende el rojo y cuando estás en rojo entras en tu peor versión y entonces tu peor versión es el sensible llora, el impulsivo grita, el que come se come la nevera", afirmó. Cuando la energía mental está baja, el cerebro opta por respuestas automáticas o conservadoras, dificultando la innovación y la paciencia.

La fatiga decisional proviene de la constante necesidad de elegir.

Este fenómeno afecta desde jueces que toman decisiones legales hasta cualquier persona en su rutina diaria. La propia Marian Rojas confesó que se sintió bloqueada frente a la variedad de galletas en un supermercado, incapaz de elegir entre tantas opciones.

Para evitar esta fatiga, algunas personas altamente productivas eliminan decisiones innecesarias. Un ejemplo es la excanciller alemana Angela Merkel, que vestía un estilo repetido de chaquetas para no malgastar energía mental en la mañana con elecciones triviales.

La corteza prefrontal se agota con las microdecisiones diarias.

¿Cómo combatir esta fatiga silenciosa?

Rojas recomienda no exigir mayor fuerza de voluntad, sino cuidar la batería mental y aprovechar los momentos de mayor claridad. Sugiere anotar las decisiones importantes temprano y evitar temas complejos por la noche: "Por la noche vamos a decir 100% que no. Entonces, esto se decide a las 8 de la mañana porque hay mayor lucidez de corteza prefrontal", explicó.