La razón por la que después de cenar siempre querés algo dulce, según los expertos.

Hay personas que terminan de cenar y, casi como parte de una rutina, sienten que necesitan comer algo dulce. Puede ser un chocolate, unas galletitas, un helado o cualquier otro postre. Aunque muchas veces ese impulso se interpreta como una cuestión de ansiedad o falta de voluntad, la explicación también puede estar relacionada con la composición de la comida anterior.

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Una cena poco abundante o desequilibrada puede hacer que la sensación de saciedad dure menos. En particular, cuando el plato tiene poca proteína y fibra, es posible que el hambre aparezca nuevamente poco tiempo después de haber comido. En ese contexto, el organismo puede llevar a buscar alimentos que aporten energía de manera rápida.

Por eso, antes de intentar eliminar el postre o restringir determinados alimentos, especialistas en nutrición recomiendan prestar atención a qué contiene el plato principal y si realmente resulta suficiente para llegar satisfecho al final del día.

Qué debería tener una cena para generar más saciedad

Una de las claves está en combinar distintos grupos de alimentos. La proteína puede provenir de carnes, pollo, pescado o huevos, mientras que los vegetales aportan fibra y volumen a la comida. También pueden incorporarse fuentes de grasas saludables, como palta, frutos secos, semillas o aceite de oliva.

Los hidratos de carbono tampoco tienen por qué desaparecer de la cena. Su presencia y cantidad pueden variar de acuerdo con las necesidades y objetivos de cada persona. La cuestión central es evitar que la comida quede reducida a un plato demasiado pequeño o compuesto principalmente por un solo grupo de alimentos. Una cena completa puede ayudar a prolongar la sensación de saciedad y, en consecuencia, reducir la necesidad de volver a comer poco después.

Que aparezca el deseo de comer algo dulce después de la cena no significa necesariamente que exista un problema.

El antojo de algo dulce después de comer

Que aparezca el deseo de comer algo dulce después de la cena no significa necesariamente que exista un problema. Para muchas personas, el postre forma parte de sus hábitos alimentarios y puede disfrutarse dentro de una alimentación equilibrada. La señal para prestar atención aparece cuando la necesidad de comer algo más se repite todas las noches y se presenta incluso después de haber cenado. En esos casos, puede ser útil observar si la comida fue suficiente y cómo estuvo compuesta.

Además, algunos alimentos que pueden formar parte de una cena equilibrada, como el huevo, el pescado, las semillas y los frutos secos, aportan nutrientes vinculados con distintas funciones del organismo y pueden integrarse en una alimentación que también contemple el descanso.

Cuando el objetivo es bajar de peso, reducir excesivamente las porciones puede terminar generando el efecto contrario al buscado, llegar al final del día con hambre y sentir la necesidad de compensarlo con algún alimento extra. Por eso, la estrategia no necesariamente pasa por resistir el antojo de postre, sino por revisar los hábitos que lo preceden. Una cena variada, con proteínas, vegetales, fibra y grasas saludables, puede contribuir a una mayor saciedad.