Perfecta para el verano: la receta fácil para hacer cheesecake de dulce de leche

Con el verano llegan los días de verdadero calor y dan ganas de comer un postre rico. Para no caer en el típico helado, pero disfrutar de algo dulce y fresco, la gran opción es el cheesecake de dulce de leche. ¿Cómo se prepara?

La receta de cocina clave del verano: cómo preparar cheesecake de dulce de leche paso a paso

El cheesecake de dulce de leche reúne la cremosidad, frescura y dulzura perfectas para un día de calor. Si bien su preparación requiere de paciencia, no es muy complicada. El pastelero Luciano García compartió en Cocineros Argentinos su receta para preparar este delicioso postre de manera fácil. El paso a paso es el siguiente:

Ingredientes

Dulce de leche repostero 250 g

Queso crema tipo americano 470 g

Azúcar 60 g

Fécula 20 g

2 huevos

Galletitas 200 g

Manteca fundida 100 g

El cheesecake de dulce de leche reúne la cremosidad y la dulzura perfecta para los amantes de lo dulce

Preparación paso a paso

Comenzar con la mezcla de los huevos con la fécula de maíz en un bowl. Por otro lado, unificar el dulce de leche y el queso crema. Unificar ambas mezclas para formar el cheesecake de dulce de leche y reservar. Para la base, procesar la galletitas y luego mezclar con la manteca fundida hasta que se forme una pasta. Usar la pasta para hacer una base en el molde al hacer presión con una cuchara. Colocar la mezcla de cheesecake sobre la base de galletitas hasta alcanzar la altura deseada. Llevar al horno bajo (a 140 grados) durante 25 minutos. Está lista cuando al mover el molde no se mueve la preparación. Dejar que se enfríe y llevar a la heladera por al menos 4 horas. Desmoldar y ¡listo, ya se puede disfrutar!

El cheesecake se puede decorar con más dulce de leche, frutillas o galletitas

Consejo: se puede decorar por encima con más dulce de leche, galletitas partidas o incluso frutillas frescas.