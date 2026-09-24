No es timidez: la razón por la que te sentás lejos de los demás

La introversión lleva a las personas a volcar su atención hacia su mundo interior.

¿Alguna vez te preguntaste por qué hay personas que prefieren sentarse lejos de los demás en espacios públicos? Este comportamiento, que suele llamar la atención, no siempre está relacionado con timidez o incomodidad, como muchos creen. Los expertos en psicología explican que quienes eligen esta distancia buscan recargar su energía emocional y encontrar un espacio de tranquilidad en medio del ruido social.

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Situaciones cotidianas como viajar en colectivo, esperar en una sala o asistir a una conferencia suelen mostrar a alguien que se ubica a cierta distancia de un grupo. Esta elección no es casual ni arbitraria, sino que tiene raíces en la forma en que cada persona procesa su entorno y sus emociones.

¿Por qué hay personas que prefieren sentarse lejos en espacios públicos?

De acuerdo con el portal especializado Psychology Today, este comportamiento puede estar vinculado a la introversión, un rasgo que lleva a las personas a volcar su atención hacia su mundo interior, sus pensamientos y emociones. Eso no significa que no disfruten socializar, sino que prefieren hacerlo en ambientes que les brinden comodidad y calma.

Ni miedo ni fobia social: la búsqueda de control y seguridad emocional

Muchas veces se confunde esta actitud con timidez, pero en realidad son conceptos distintos. La timidez está ligada a sentimientos de miedo o ansiedad al interactuar, mientras que la introversión no implica necesariamente estos síntomas. En palabras de Frank T. McAndrew, profesor de Psicología en Knox College, sentarse lejos permite a la persona “sentir mayor seguridad y tener un mejor control de lo que ocurre en su alrededor”.

Esta conducta no significa tener un trastorno mental ni define la personalidad.

Este espacio de distancia ayuda a concentrarse mejor, relajarse y disfrutar de momentos sin interrupciones. En definitiva, quienes adoptan esta conducta buscan una experiencia más privada y cómoda, que les permita manejar su energía emocional en ambientes que suelen ser muy demandantes.

Además, varios estudios psicológicos sugieren que esta forma de ubicarse puede funcionar como una técnica para recargar energías, especialmente para quienes deben interactuar con otros durante gran parte de su día. El distanciamiento en lugares públicos se convierte así en una estrategia para preservar el bienestar emocional.

Una técnica silenciosa para recargar energías en entornos demandantes

Es importante aclarar que preferir sentarse lejos no significa tener un trastorno mental ni define completamente la personalidad. Para comprender mejor el propio perfil psicológico, lo ideal es consultar a un profesional especializado en salud mental que pueda brindar un diagnóstico personalizado y certero.

Sentarse lejos permite mayor seguridad y control del entorno.

Consejos para entender y respetar la necesidad de distancia

Si vos o alguien cercano prefiere sentarse lejos, tené en cuenta estos tips:

No lo confundas con timidez. La timidez implica miedo o ansiedad al interactuar. La introversión es una preferencia por ambientes más tranquilos. No son lo mismo.

Respetá el espacio elegido. Si alguien se sienta lejos, no lo interpretes como rechazo. Puede ser su forma de recargar energías en un entorno demandante.

No presiones a socializar. Si alguien prefiere la distancia, no lo obligues a acercarse. La comodidad es clave para que la interacción sea genuina.

Observá tus propias necesidades. ¿Vos también preferís la distancia en ciertos contextos? Reconocerlo te ayuda a entenderte mejor y a respetar tus límites.

Consultá a un profesional si te preocupa. Si sentís que esta preferencia te genera malestar o afecta tu vida diaria, un psicólogo puede ayudarte a entender de dónde viene.