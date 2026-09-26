Pese al mito de que hablar poco transmite autoridad, investigaciones de la revista The Leadership Quarterly y del MIT Sloan School of Management revelan que quienes más intervienen son percibidos como líderes. Sin embargo, el silencio estratégico, según la psicología, solo otorga poder real cuando va acompañado de aportes de contenido valioso.

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¿Qué es la hipótesis del parloteo y cómo influye en el liderazgo?

Investigaciones recientes han analizado cómo la frecuencia con la que alguien interviene en un grupo influye en la percepción que los demás tienen sobre su liderazgo. En particular, un estudio publicado en The Leadership Quarterly examinó pequeños equipos resolviendo tareas conjuntas para poner a prueba la llamada “hipótesis del parloteo” (babble hypothesis), que plantea que el tiempo de participación puede predecir quién se convierte en líder.

El equipo liderado por Neil MacLaren encontró que quienes hablaban más tenían más chances de ser vistos como líderes, incluso cuando se consideraron otros factores como la personalidad, inteligencia y género. Esto no significa que hablar mucho convierta automáticamente a alguien en un buen líder, sino que ocupar más espacio en la conversación brinda visibilidad y la oportunidad de dirigir la discusión.

Otra investigación con 38 equipos y más de 190 participantes liderada por Andrew Loignon confirmó esta tendencia: quienes participaban más eran percibidos como figuras de liderazgo por sus compañeros. Pero aún quedaba una duda clave: ¿se habla más porque el grupo valora lo que se dice o se valora lo que se dice porque se habla más?

La prueba de los 446 directivos: la diferencia entre hablar mucho y aportar valor

Para responder, Arran Caza y Andrew Loignon estudiaron a 446 altos directivos en una simulación de cinco horas. Descubrieron que aunque quienes hablaban más recibían mejores evaluaciones de influencia, al ajustar por la efectividad percibida, el tiempo de palabra dejó de ser un indicador claro de influencia. Esto sugiere que el grupo da más espacio a quienes aportan contenido valioso, no solo a quienes hablan más.

El silencio puede ser poderoso si se usa en el momento adecuado.

Por otro lado, el silencio sí puede ser una herramienta poderosa si se usa en el momento adecuado. Jared Curhan y su equipo del MIT Sloan School of Management hallaron que pausas de al menos tres segundos en negociaciones favorecen un pensamiento más profundo y contribuyen a encontrar soluciones beneficiosas para ambas partes.

¿Cómo usar el silencio estratégicamente según la psicología?

Además, el impacto del silencio varía según el estatus de quien lo utiliza. En negociaciones con posiciones desiguales, un silencio de alguien con mayor estatus puede interpretarse como seguridad, mientras que en personas con menor estatus podría verse como falta de participación. Por lo tanto, no existe una regla fija sobre el poder del silencio en la comunicación.