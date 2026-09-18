Seguramente conocés a alguien que durante los días laborales prefiere quedarse en casa y evitar planes sociales. Aunque a simple vista esto pueda parecer un signo de aislamiento, la psicóloga Leticia Martín Enjuto asegura que en realidad se trata de una búsqueda profunda: encontrar un espacio donde poder ser uno mismo sin máscaras.

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En la rutina diaria, todos adoptamos distintos roles: profesionales en el trabajo, amigos con los compañeros, hijos o parejas en casa. Estas 'máscaras' conllevan responsabilidades y expectativas que demandan energía. Por eso, para muchas personas, el tiempo a solas no es sinónimo de tristeza, sino una oportunidad para descansar y reconectarse con su identidad auténtica.

¿Por qué algunas personas prefieren quedarse solas durante la semana?

La experta explicó que “hay personas para las que estar solas no es una señal de malestar, sino una de las pocas oportunidades que tienen para descansar y volver a sentirse ellas mismas”. En ese momento, no necesitan explicar cómo están ni cumplir con ninguna expectativa social, simplemente pueden estar.

Además, relacionarse consume energía, incluso cuando disfrutamos de la compañía. Conversar, escuchar y adaptarse a distintos ambientes implica un esfuerzo que no todos manejan igual. Por eso, tras una semana socialmente intensa, muchas personas requieren silencio para recuperar espacio mental, sin que esto signifique que estén cansadas de los demás.

Elección vs. sufrimiento: el límite clave que diferencia la soledad del aislamiento

En sus consultas, Leticia Martín Enjuto escuchó frases como “cuando estoy sola puedo ser yo” o “cuando cierro la puerta de casa siento que puedo respirar”. Estas expresiones reflejan el cansancio de tener que estar siempre disponibles y cumplir con las expectativas ajenas, y muestran que la soledad puede ser un momento reparador para dejar de interpretar papeles.

Es fundamental distinguir entre estar solo y sentirse solo. La primera es una elección que puede brindar tranquilidad y disfrute; la segunda, en cambio, suele generar sufrimiento y desconexión. Por eso, no es cuestión de cuánto tiempo pasa alguien solo, sino de cómo se siente en ese tiempo.

Las máscaras sociales demandan energía y expectativas que agotan.

La especialista aclara que “necesitar silencio, disfrutar de la propia compañía o preferir encuentros más pequeños no significa tener dificultades para relacionarse”. Muchas personas valoran profundamente sus vínculos y, aun así, necesitan espacios personales para sentirse bien.

El mandato de estar siempre disponibles: el peligro de medir la felicidad por la cantidad de planes

En una sociedad que parece exigir una agenda social repleta, optar por la soledad puede ser malinterpretado. Leticia advierte que “las redes sociales pueden reforzar la idea de que debemos estar siempre en eventos y reuniones”, pero una vida llena de planes no garantiza felicidad. Lo esencial es vivir acorde a nuestras necesidades reales, no a las expectativas externas.

Estar solo es una elección; sentirse solo suele generar sufrimiento.

Así, la soledad entre semana puede ser un recurso valioso para recargar energías y ser auténticos. Entender esta realidad ayuda a no juzgar ni etiquetar erróneamente a quienes eligen este camino, y a respetar la diversidad de formas de vivir el bienestar emocional.