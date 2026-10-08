El psicólogo Matías Muñoz, experto en terapia relacional, sostiene que los buenos amores nos brindan una sensación de dignidad que impacta positivamente en nuestra salud mental. En un mundo donde las relaciones son clave para el bienestar, muchas veces repetimos patrones dañinos sin entender su origen.

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Muñoz, autor de los libros “El cambio está en la mirada” y “Tras las huellas del amor”, será parte del Bienestar Fest, un evento organizado por LA NACION y OSDE que se realizará el 24 y 25 de octubre en el Hipódromo Palermo. Allí, dictará un taller enfocado en sanar heridas, fomentar el crecimiento afectivo y construir vínculos más saludables, tanto para quienes están en pareja como para quienes buscan estarlo.

¿Por qué el autocuidado es clave para construir parejas saludables?

Para el especialista, nuestra naturaleza es relacional, lo que significa que necesitamos del apoyo de otros para luego sostenernos por nosotros mismos y establecer vínculos de calidad. Enfatiza que vivimos en un mundo de amores imperfectos y que el amor es algo que se aprende. El punto de partida es el autocuidado, transformándonos en figuras de apego para nosotros mismos, atendiendo nuestras heridas, dedicándonos momentos de vitalidad y manteniendo relaciones seguras y aceptadas con parejas, amigos y pares.

El taller incluirá ejercicios prácticos y reflexivos para mejorar los vínculos y superar patrones dañinos, permitiendo construir relaciones más sanas y dignas. Muñoz advierte: “Vivimos en una cultura con una tonalidad fuerte de tipo narcisista. Por eso tenemos que tener cuidado con sólo quedarnos en el propio espejo, en mirarnos a nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente, nuestras propias necesidades y no poder contemplar que hay un otro que tiene emociones con las que podemos empatizar y ser compasivos”.

La "danza de necesidades": la trampa de mirarse solo al espejo

Además, explica que una pareja funciona como una danza de necesidades donde se debe encontrar un equilibrio muy sutil entre lo que cada uno requiere para que ambas partes se sientan escuchadas y atendidas. “¿Cómo lograr ese balance? Se trata de aprender a expresar en palabras y también a escuchar”, afirma.

Huellas de la infancia: los modelos afectivos que arrastramos sin saberlo

Los vínculos amorosos que experimentamos en la infancia siguen influyendo en nuestras relaciones adultas, ya sea que tengamos pareja o la estemos buscando. Por eso, Muñoz resalta la importancia de revisar esos modelos y decidir qué conservar y qué dejar atrás.

“Los modelos de amor que aprendimos en nuestra historia han ido generando una trama, una huella de amor en nuestra mente y en nuestro cuerpo, y llegamos a una pareja con esas matrices. El otro tiene las propias y desde ese lugar nos empezamos a vincular y vamos generando una huella nueva”, señala.

Del ideal a la realidad: herramientas para elegir cómo amar hoy

El psicólogo propone trabajar con conceptos como las huellas de amor de la infancia y la diferencia entre el “otro ideal” y el “otro real”, incorporando herramientas concretas para comprender mejor los vínculos afectivos. Además, sugiere ejercicios breves para aplicar lo aprendido en la vida diaria y reflexionar en primera persona sobre qué necesitamos, qué podemos ofrecer y qué elegimos en el amor.