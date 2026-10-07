Erich Fromm, psicoanalista y filósofo alemán: “La principal tarea del ser humano en la vida es darse a luz a sí mismo”

El psicoanalista Fromm vinculó el vacío existencial con las expectativas sociales y propuso el autoconocimiento como sentido de la vida.

Completar las tareas cotidianas y sostener la rutina sin inconvenientes graves no siempre garantiza un bienestar integral. En ocasiones surge un cansancio particular, una sensación de inercia acompañada por interrogantes sobre si las decisiones tomadas responden a deseos auténticos o simplemente al cumplimiento de roles impuestos.

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Sobre esa desorientación teorizó Erich Fromm, psicoanalista y filósofo de origen alemán, quien enfocó gran parte de sus textos en el vínculo entre el individuo y la estructura social, planteando que el malestar humano abarca dinámicas que trascienden lo estrictamente individual.

La presión productiva y el origen del desgano interior

Según la perspectiva de Fromm, las sociedades orientadas primordialmente al éxito y al rendimiento suelen llevar a las personas a estructurar su cotidianeidad en función de demandas externas. Al adoptar modelos preconcebidos para encajar, el sujeto posterga sus inquietudes genuinas:

Sustitución de deseos: Reemplazar las aspiraciones personales por exigencias del entorno conduce a un orden aparente que oculta una profunda desconexión con el ser.

Reemplazar las aspiraciones personales por exigencias del entorno conduce a un orden aparente que oculta una profunda desconexión con el ser. Renuncia silenciosa: Esta progresiva pérdida de autonomía constituye, en la visión del autor, la raíz de la sensación de vacuidad que experimentan muchos individuos sin lograr precisar su causa.

El autoconocimiento como propósito vital

En su ensayo Ética y psicoanálisis, Fromm sintetizó esta problemática mediante una afirmación central: «La principal tarea del ser humano en la vida es darse a luz a sí mismo». La metáfora propone que la construcción de la identidad es una responsabilidad activa de cada individuo, y no un molde prediseñado que se recibe pasivamente.

El filósofo alemán Fromm dedicó gran parte de sus escritos a la relación entre el individuo y la sociedad.

Para el pensador germano, el propósito de la existencia reside en la individuación y el autoconocimiento, entendidos como el ejercicio de identificar los valores y decisiones propias sin aislarse del entorno social, pero evitando anular la personalidad para complacer mandatos. Revisar si el rumbo elegido coincide con la propia voluntad representa, de acuerdo con sus escritos, el punto de partida para superar el desencanto cotidiano.

"El amor inmaduro dice ‘te amo porque te necesito’; el maduro dice ‘te necesito porque te amo’"

En tanto, a través de otra máxima célebre, el psicoanalista sintetizó una de las tensiones centrales de la afectividad: “El amor inmaduro dice: ‘Te amo porque te necesito’. El amor maduro dice: ‘Te necesito porque te amo’”. Formulada en su libro El arte de amar (1956), la reflexión mantiene plena vigencia en los debates contemporáneos sobre la dependencia emocional y las dinámicas de pareja.

Para el pensador, considerado una de las figuras intelectuales más influyentes del siglo XX y una pieza clave en la renovación del psicoanálisis, el afecto no se reduce a una mera emoción pasajera o a un impulso espontáneo, sino que constituye una facultad que exige práctica, aprendizaje y decisión. Su análisis distingue el vínculo erigido desde la carencia personal de aquel fundado en una elección deliberada.