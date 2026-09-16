Francesc Torralba, filósofo: “La angustia aparece cuando asumimos que somos responsables de nuestras decisiones”

La existencia humana no obedece a un libreto redactado de antemano. Por el contrario, se desarrolla como un proceso continuo y abierto donde cada persona va moldeando su identidad a partir de elecciones que, muchas veces, no admiten vuelta atrás. A este escenario de voluntades se le suman los imponderables: episodios inesperados que irrumpen para alterar el rumbo trazado. Es en esa intersección, entre lo que se elige deliberadamente y lo que simplemente irrumpe, donde se define lo que verdaderamente somos.

{{{htmlAmp}}}

Durante una reciente participación en el podcast Tengo un plan, el filósofo y teólogo de Francia, Francesc Torralba, abordó la compleja relación que existe entre el destino, la responsabilidad y la incertidumbre permanente en la que habitamos. Su abordaje teórico no es meramente abstracto; está profundamente atravesado por una vivencia personal transformadora: la muerte de su hijo. Este acontecimiento reconfiguró su manera de entender el dolor, la administración del tiempo y la toma de posturas.

En su libro No hay palabras: Asumir la muerte de un hijo, el pensador reflexiona sobre el abismo que genera una pérdida prematura. El vacío no responde únicamente a la ausencia física, sino a la cancelación de todas las proyecciones futuras. "Hubiera podido ser padre, abuelo, crear una familia, y eso es algo que no podrá hacer. Choca porque damos por hecho que hay cuatro etapas en la vida y que las vamos a culminar. La única certidumbre que tenemos al nacer es que vamos a morir", advierte Torralba.

Esta disrupción lleva al autor a descartar la idea del destino como un camino clausurado. Para explicarlo, recurre a la distinción que estableció el escritor Victor Hugo en el prólogo de Cromwell: la vida se asemeja más a un drama que a una tragedia.

Mientras que en la tragedia los protagonistas están condenados a un final fijado por fuerzas inevitables, en el drama los sujetos tienen agencia. Construyen su recorrido desde el ejercicio de la libertad, lo que implica equivocarse, acertar o retroceder.

El origen de la angustia y el peso de elegir

Para Torralba, la capacidad de optar es el rasgo distintivo de la experiencia humana, pero trae aparejado un efecto secundario ineludible. "La angustia aparece cuando asumimos que somos responsables de nuestras decisiones", sostiene. Lejos de ser una anomalía, esta inquietud es inherente al libre albedrío. "Quien no se ha angustiado nunca es que quizá nunca ha hecho un acto libre. Siempre ha vivido obediente al compás y le han movido como un títere".

Incluso la parálisis o la inacción frente a una encrucijada representan una postura con consecuencias directas. "Uno decide en una encrucijada o A o B o C y no puede no decidir", subraya el autor, recordando que no existe un territorio neutral desde el cual esquivar el compromiso de la elección.

Las encrucijadas cotidianas y excepcionales no son hechos aislados, sino los cimientos sobre los que se edifica el futuro individual. El filósofo remarca que la construcción de la biografía se nutre de determinaciones vitales que, una vez ejecutadas, no pueden deshacerse.

Al citar ejemplos concretos como "yo decidí casarme, yo decidí tener hijos", Torralba visibiliza que toda determinación desencadena efectos reales. Cada sendero que se elige transitar abre un horizonte inédito, pero al mismo tiempo cierra para siempre todas las demás alternativas posibles. En su perspectiva, vivir con lucidez exige aceptar que la libertad no es una simple carta blanca, sino una responsabilidad continua que nos define a lo largo del tiempo.