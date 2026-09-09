Los recuerdos positivos de la infancia funcionan como una "base segura" que fortalece la resiliencia y el bienestar emocional en la adultez. Basada en la teoría del apego de John Bowlby y reflexiones de Fiódor Dostoievski, la psicología explica que estas experiencias estructuran expectativas inconscientes que guían la conducta adulta ante situaciones adversas.

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En su célebre obra Los hermanos Karamázov, el novelista inmortalizó esa idea con una sentencia clarificadora: "Nada hay más noble, más fuerte, más útil para la vida futura que un buen recuerdo de la infancia. Un recuerdo hermoso y sagrado conservado desde la niñez puede ser la mejor educación para toda una vida".

Al dejar atrás la niñez, suele prevalecer la idea de que nuestro carácter se encuentra moldeado primordialmente por cuestiones biológicas, genéticas o de índole temperamental. Causa sorpresa notar gesticulaciones o comportamientos idénticos a los de los progenitores, atribuyéndolo a la herencia familiar. Sin embargo, se suele soslayar el papel decisivo que desempeñan las vivencias iniciales en la estructuración psíquica.

Para desentrañar este proceso resulta clave la teoría del apego postulada por John Bowlby. El psicoanalista planteó que los vínculos primarios con los cuidadores forman los denominados "modelos internos de trabajo": esquemas mentales acerca de uno mismo, de los demás y de la dinámica de los vínculos.

De este modo, durante los primeros años se asimilan aprendizajes sin necesidad de explicaciones verbales:

Cómo reacciona el entorno ante la manifestación del miedo.

Si las necesidades afectivas poseen valor o son desestimadas.

Si es posible depositar confianza en los semejantes.

Si la persona se percibe digna de afecto y protección.

Estas vivencias iniciales se transforman en expectativas inconscientes que guían la conducta en la vida adulta, otorgando sustento a la afirmación de Dostoievski.

Fiódor Mijáilovich Dostoievski nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, Rusia.

¿Qué es la base segura y cómo influyen los recuerdos de la infancia en la memoria autobiográfica?

La memoria autobiográfica no opera como un registro estático o una fotografía inalterable. Constituye, en realidad, una reconstrucción activa de la psique ligada a la identidad y a la narrativa personal. Ciertas vivencias guardan una densidad emocional única que marca la historia individual: son esos episodios "hermosos y sagrados" que trascienden el mero placer para integrarse en el relato de quiénes somos.

En este punto convergen la memoria y el desarrollo afectivo mediante el concepto de "base segura". Cuando las figuras de cuidado proporcionan contención suficiente para explorar el mundo, la persona desarrolla mayores herramientas de afrontamiento. Contar con una infancia caracterizada por la protección fortalece la resiliencia ante eventuales vivencias traumáticas en la etapa adulta.

Aquel registro de seguridad se transforma, con el transcurso de los años, en un refugio interno. Al rememorar esos momentos no solo emerge la nostalgia, sino que se reactiva la certeza de contar con recursos para afrontar los desafíos del entorno adulto.

Cuidar la infancia y la capacidad de reescribir la historia

La reflexión de Dostoievski constituye un llamado a velar por las infancias. Desde el rol de crianza, existe la responsabilidad de propiciar memorias que los hijos puedan atesorar en el futuro como sostén emocional y guía de resiliencia. No obstante, para quienes no contaron con un entorno protector en sus primeros años, la ciencia aporta un elemento alentador: la neuroplasticidad. El cerebro conserva la facultad de reestructurarse, trazar nuevos circuitos neuronales y consolidar vivencias reparadoras en la adultez.

La niñez influye de manera determinante, pero no fija un destino inmodificable. Si bien el niño del pasado impacta en el adulto del presente, este último cuenta con la capacidad de reinterpretar su trayectoria, entablar relaciones saludables y edificar entornos de seguridad que no existieron previamente. Cuidar al niño interno implica también consultar esa brújula en momentos de incertidumbre: identificar qué generaba entusiasmo, qué cosas apasionaban y junto a qué personas existía un resguardo genuino.