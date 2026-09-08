Almudena Grandes, escritora: "La vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso cuando creemos que todo está perdido"

La escritora Almudena Grandes dejó una de las reflexiones más recordadas sobre la felicidad: "La vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso cuando creemos que todo está perdido". Se trata de una de las ideas claves para momentos en los que cuesta creer que algo puede llegar a cambiar para bien: desde una ruptura y hasta un duelo, es una cita que acompaña a quienes atraviesan etapas donde no parece haber un horizonte.

{{{htmlAmp}}}

Cuál es el origen de la frase: en qué contexto Grandes la dijo

La reflexión no pertenece a una declaración suelta: forma parte de Estaciones de paso, su libro de relatos publicado en 2005. La obra sigue a un grupo de adolescentes y jóvenes que deben enfrentar situaciones que, en apariencia, los superan. A lo largo de cinco historias independientes, Grandes retrata cómo el dolor, la incertidumbre o las pérdidas pueden formar parte del crecimiento, y cómo quienes las atraviesan pueden llegar a adquirir una fortaleza que no sabían que tenían.

La escritora solía crear personajes que sufrían pero encontraban un nuevo destino tras el dolor

Más que una frase de autoayuda, la cita es una síntesis de buena parte de la obra de la escritora española: la idea de que ninguna situación, por más dura que parezca, cierra del todo la posibilidad de reconstruirse.

Sin embargo, la idea de que "la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso" no refiere a que los problemas se resuelven solos, sino que incluso en esos momentos en lo que todo parece no tener salida puede aparecer un cambio de contexto, un vínculo o una decisión que reabra el juego. La idea va de la mano con la literatura que Grandes escribió a lo largo de su carrera, en la que sus diferentes personajes cargan con historias difíciles, pero rara vez quedan atrapados en ellas: encuentran una salida propia.

También, la frase que suele ser compartida en redes sociales, invita a pensar los finales de otra manera: lo que parece el cierre de una etapa puede ser el paso previo al comienzo de algo mejor.

Una vida entre historias: quién fue Almudena Grandes

Almudena Grandes nació en Madrid el 7 de mayo de 1960 y falleció en la misma ciudad el 27 de noviembre de 2021. Estudió Geografía e Historia en la Universidad Complutense y arrancó su carrera literaria con Las edades de Lulú, su primera novela publicada en 1989, que se llevó el XI Premio La Sonrisa Vertical.

Grandes logró colocarse rápidamente entre las más leídas de España, tras su debut, logró lanzar otras grandes obras como: Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, El corazón helado o Los besos en el pan. También escribió los Episodios de una guerra interminable, un proyecto narrativo centrado en distintas historias vinculadas a la España del siglo XX.