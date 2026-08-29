Arthur C. Brooks, profesor de Harvard: “Hay una inteligencia que nace a partir de los 40 años”

El avance de los años suele asociarse socialmente con un desgaste inevitable de las habilidades personales y laborales. Sin embargo, el investigador y docente de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, propone una transformación profunda en la forma de interpretar el desarrollo intelectual a lo largo de la carrera profesional.

El especialista precisó cómo opera la mente en las primeras etapas de la vida laboral: “Las personas antes de los 40 años tienen mucha inteligencia fluida, que es la memoria de trabajo, la habilidad de enfocarse, de resolver problemas”. Esta capacidad inicial de procesamiento rápido no permanece inalterable con el paso del tiempo.

De acuerdo con el análisis de Brooks, el agotamiento profesional o burnout halla una fundamentación directa en este fenómeno biológico: “Eso es lo que explica esta problemática. La gente suele tener un burnout en sus 40 años porque lo que antes era fácil ahora es difícil, lo que antes era difícil ahora se siente imposible”.

La resistencia a aceptar esta modificación en el rendimiento suele derivar en cuadros de estrés severo. En ese sentido, el catedrático remarcó que las personas “intentan seguir el ritmo de aquello en lo que alguna vez fueron buenos y en lo que los jóvenes todavía lo son. Es muy deprimente para ellos. Y te cansás de no hacer progreso”.

El académico de Harvard precisó cómo opera la mente en las etapas de la vida laboral.

Sin embargo, el descenso de la agilidad juvenil no señala un deterioro global, sino la emergencia de una nueva fortaleza intelectual: “Esa inteligencia fluida desplaza, pero hay otro tipo de inteligencia llamada inteligencia cristalizada que viene detrás de ella”.

Un mapa de destrezas para cada etapa de la vida

A diferencia del pensamiento disruptivo característico de la juventud, la inteligencia cristalizada experimenta un crecimiento sostenido durante la adultez central y la madurez. Según el experto, este tipo de conocimiento “aumenta astronómicamente a través de tus cuarenta y cincuenta. Se mantiene alto en tus sesenta, setenta, ochentas”.

Las prioridades mentales se reconfiguran para dar paso al liderazgo, la visión panorámica y la transmisión de saberes:

Especialización y mentoría: “ No se trata de innovación, per se. No se trata de memoria de trabajo. No se trata de un enfoque indefatigable. Es sobre habilidad de enseñanza, reconocimiento de los patrones, entrenamiento y mentoría”.

Adaptación funcional: Comprender qué recurso intelectual predomina en cada década resulta determinante para sostener la plenitud laboral y evitar la frustración.

La clave para el desarrollo personal radica en adecuar el rol profesional al tipo de conocimiento dominante en cada ciclo vital. A modo de síntesis estratégica para el recorrido laboral, Brooks concluyó con una pauta concreta sobre cómo enfocar la propia trayectoria: “¡Sé el innovador cuando tienes 30 años! ¡sé el instructor cuando tienes 60 años!”.