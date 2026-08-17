Byung-Chul Han, filósofo: "Dormir bajo la luz del día no es pereza, sino una afirmación soberana del cuerpo contra la explotación voluntaria del yo"

Byung- Chul Han es el filósofo que nos invita a reflexionar sobre la siesta.

El hábito de pausar a mitad de la jornada para tomar una breve siesta ha trascendido las fronteras culturales hasta convertirse en el núcleo conceptual de una de las reflexiones más potentes del filósofo contemporáneo Byung-Chul Han. Aquella costumbre tradicional de interrumpir las actividades a primera hora de la tarde para permitir la recuperación de la mente y el cuerpo es reivindicada hoy por el pensador como un acto de resistencia vital.

Lejos de representar una falta de compromiso o una pérdida de tiempo, el autor sostiene que "dormir bajo la luz del día no es pereza, sino una afirmación soberana del cuerpo contra la explotación voluntaria del yo". Esta mirada propone recuperar el descanso genuino en medio de rutinas hiperconectadas que exigen un rendimiento ininterrumpido.

Con la aceleración de los estilos de vida modernos, el tiempo destinado a la pausada recuperación física fue cediendo espacio frente a la necesidad de ocupar cada hora del día con tareas, hiperactividad o compromisos sociales. La dinámica de extender los horarios laborales y acortar los intervalos de desconexión alejó a la sociedad de una práctica fundamental para la salud integral.

Para el ensayista afincado en Alemania, suspender la actividad durante unos minutos y cerrar los ojos bajo la luz del sol representa la recuperación de la autonomía corporal. Es una respuesta frente al mandato invisible del sistema, que impulsa al ser humano a convertirse en su propio empleador y exigente verdugo.

Byung-Chul nos invita a pensar en profundidad sobre una siesta que puede ser esencial que tengamos en mente en estos días.

"Dedicarse tiempo para no hacer nada o cerrar los ojos durante unos minutos es una tradición que se está perdiendo en beneficio de una exigencia permanente de rendimiento", advierte el análisis de su pensamiento.

Frases destacadas de Byung-Chul Han para reflexionar sobre la sociedad actual

Para comprender el marco conceptual que sostiene la postura del intelectual frente al descanso, el consumo y la psicología del sujeto contemporáneo, se destacan sus formulaciones más incisivas:

"Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando; es la pérfida lógica que culmina en el síndrome del trabajador quemado".

"La sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de logros. Sus habitantes son 'sujetos de rendimiento', empresarios de sí mismos".

"La depresión es la enfermedad de una cultura que sufre de excesiva positividad. Refleja a una humanidad librando una guerra sobre sí misma".

"En la sociedad expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide en su valor de exposición".