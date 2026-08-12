Arthur C. Brooks, profesor de Harvard: “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender”

“Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender”. La premisa fue formulada por el especialista y académico de la Universidad de Harvard Arthur C. Brooks, quien ubica a la educación continua y al descubrimiento permanente como motores esenciales del bienestar emocional y la satisfacción personal a lo largo de la vida.

A través de sus canales digitales y publicaciones, el docente vincula el crecimiento personal con la salud mental, señalando que la inclinación por incorporar nuevos saberes constituye un rasgo identitario común entre las personas que experimentan niveles más altos de plenitud.

De acuerdo con las explicaciones del especialista, el acto deliberado de abandonar la zona de confort para sumar conocimientos o habilidades inéditas genera una respuesta biológica directa: activa los circuitos de recompensa del cerebro y estimula la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la motivación.

Brooks es profesor en la Escuela Kennedy de Harvard y en la Escuela de Negocios de Harvard, donde enseña sobre liderazgo y la ciencia de la felicidad. También es conocido por escribir libros superventas y colaborar con medios como The Atlantic. De igual manera, remarca que para experimentar estos efectos no es necesario embarcarse en proyectos de gran envergadura académica. Por el contrario, basta con integrar hábitos sencillos en la dinámica cotidiana:

Aprender un idioma o una disciplina artística: incursionar en la lectura musical o en un instrumento.

incursionar en la lectura musical o en un instrumento. Lectura constante: dedicar tiempo diario a la exploración de géneros o temáticas desconocidas.

dedicar tiempo diario a la exploración de géneros o temáticas desconocidas. Variación de rutinas: alterar trayectos o métodos de trabajo para forzar la adaptabilidad cognitiva.

En contraposición, el investigador advierte que detener el impulso de indagación y caer en la monotonía intelectual genera un impacto negativo directo sobre el estado de ánimo y la salud emocional.

Brooks detalló cómo impacta la curiosidad en el cerebro y en la dopamina.

La estimulación mental como escudo contra el deterioro cognitivo

Más allá del plano anímico, la ejercitación intelectual continua opera como una estrategia fundamental de prevención neurológica frente al paso del tiempo. La adquisición de herramientas, los ejercicios de memoria y la vivencia de experiencias culturales (como visitar museos o exposiciones) favorecen la creación de redes neuronales más complejas y resistentes.

Esta plasticidad cerebral contribuye a retrasar el desgaste cognitivo propio del envejecimiento y potencia la capacidad de adaptación ante cambios del entorno. Para llevar esta premisa a la práctica, la clave reside en la regularidad: destinar al menos treinta minutos diarios al estudio, la lectura enfocada o la ejercitación mental permite construir un sentido firme de progreso, consolidando al aprendizaje constante como un camino accesible hacia el bienestar en cualquier etapa de la vida.