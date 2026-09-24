El filósofo Byung‑Chul Han propone que la felicidad narrativa se construye con el tiempo, enlazando pasado y presente.

En medio de una dinámica cultural atravesada por la inmediatez, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han plantea una revisión sobre el concepto de bienestar y plenitud a través de una sentencia categórica: “La felicidad no es un acontecimiento puntual”. A partir de esa premisa, el ensayista cuestiona la tendencia a reducir las emociones gratificantes a simples destellos pasajeros y propone concebir el desarrollo personal como un proceso ligado a la continuidad y el sentido.

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Para graficar esta idea, Han apela a una metáfora astronómica al señalar que la dicha “es un cometa con una cola muy larga que llega hasta el pasado y se nutre de todo lo que se vivió. Su forma de manifestarse no es brillar sino fosforecer”. La propuesta invita a reflexionar sobre la denominada felicidad narrativa, un esquema donde el presente dialoga constantemente con la trayectoria acumulada.

¿Qué es la felicidad narrativa según Byung-Chul Han?

Dentro del pensamiento de Han, existe una tensión manifiesta entre el relato integrado y el flujo informativo constante. Mientras que los datos aislados flotan y se disuelven con rapidez, la estructura narrativa conecta las vivencias cotidianas para otorgarles significado.

¿Cómo se relaciona el pensamiento de Han con Aristóteles y Walter Benjamin?

Esta mirada recupera nociones filosóficas clásicas sobre la "vida buena":

El antecedente aristotélico: En la Grecia antigua, Aristóteles definía la eudaimonía no como un estado pasivo o una acumulación de placeres inmediatos, sino como una praxis vinculada a los hábitos y los afectos sostenidos en el tiempo.

Reinterpretar el trayecto: El filósofo alemán Walter Benjamin abordó la idea de "salvar el pasado", sosteniendo que el presente posee la facultad de dar un nuevo enfoque a los aciertos y tropiezos del ayer, transformándolos en parte de un propósito biográfico en lugar de un mero registro de acontecimientos.

Con su frase, el pensador surcoreano Byung-Chul Han desafía la lectura rápida que hoy hacemos de lo bueno.

El desafío de construir identidad en la era de lo inmediato

La perspectiva del autor surcoreano se enlaza también con los aportes del pensador francés Paul Ricoeur sobre la identidad narrativa. Para Ricoeur, la definición de una persona no surge de un listado estático de atributos, sino de la capacidad de articular decisiones, transformaciones y experiencias en un hilo conductor lógico.

En el escenario contemporáneo, signado por la sobreabundancia de estímulos instantáneos, la integración de las vivencias suele verse fragmentada. Frente a ese panorama, la alternativa radica en tomar distancia para observar la propia trayectoria bajo otra perspectiva. Al unificar las decisiones pasadas y presentes en una estela coherente, el bienestar personal deja de depender de chispazos breves y pasa a manifestarse como una condición más sólida y perdurable.