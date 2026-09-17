Schopenhauer, filósofo, sobre las personas inteligentes: “El hombre común se preocupa por cómo pasar el tiempo; el hombre inteligente, por cómo usarlo”

En una era dominada por las urgencias y el temor constante a perderse algo, la filosofía del XIX cobra una vigencia inesperada. Arthur Schopenhauer, célebre referente del pesimismo filosófico, anticipó en su obra de aforismos Parerga y Paralipomena una problemática central de la sociedad contemporánea: la falsa creencia de que mantenerse ocupado en forma permanente equivale a llevar una existencia plena.

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"El hombre común se preocupa por cómo pasar el tiempo; el hombre inteligente, por cómo usarlo". La sentencia del filósofo invita a cuestionar el hábito moderno de medir la productividad en función de un calendario repleto. En la actualidad, exhibir una rutina abarrotada de obligaciones suele interpretarse de forma errónea como un símbolo de estatus o éxito personal, cuando en realidad puede esconder una desconexión profunda con las verdaderas prioridades.

El mandato social suele encasillar actividades enfocadas en el disfrute, el arte o la simple conversación en la categoría de "pérdida de tiempo". Sin embargo, el tiempo no es algo que se pierda en sentido estricto, sino algo que se entrega voluntariamente.

Muchos individuos asumen el rol de autómatas dentro de un engranaje productivo, sumando tareas que carecen de significado personal con tal de evitar los momentos de inactividad. Esta incapacidad para dejar espacios en blanco revela una relación conflictiva con las propias horas, donde la ocupación constante funciona como un mecanismo de evasión ante preguntas existenciales complejas.

¿Qué función cumplen el aburrimiento y la pausa según la filosofía?

Frente al cansancio acumulado y la exigencia de responder a expectativas ajenas, el aburrimiento y las pausas emergen como instancias necesarias. No solo como catalizadores de la creatividad, sino como una oportunidad para detener el ritmo frenético y evaluar el rumbo elegido.

Para el pensador alemán, la clave no reside en someterse a los mandatos externos de éxito o riqueza, sino en ejercer la libertad de decidir qué hacer con las horas disponibles. Identificar qué compromisos responden únicamente a la necesidad de rellenar el día permite recuperar el control sobre la propia vida y priorizar aquellas elecciones que aportan un valor genuino en el presente.

¿Qué pensaba Arthur Schopenhauer sobre la búsqueda de tranquilidad?

Por otra parte, el máximo exponente del pesimismo filosófico y referente ineludible del pensamiento occidental también rechazó de plano el idealismo de su época para definir la existencia humana como una contienda incesante entre el deseo, la frustración y el tedio.

En ese marco teórico, el filósofo prusiano elevó el valor del sosiego interior por encima de los estímulos cotidianos. "El hombre vulgar busca distracción; el hombre inteligente busca tranquilidad", dejó asentado en el mencionado Parerga y paralipómena, texto publicado en 1851 que se convirtió en su última gran obra y en su primer éxito editorial masivo. Concebido como una recopilación de escritos secundarios y reflexiones dispersas pero articuladas, el libro sintetiza su visión sobre la condición humana.