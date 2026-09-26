El curioso motivo por el que el cerebro se olvida de los nombres de algunas personas.

Olvidar el nombre de alguien apenas unos segundos después de conocerlo es una situación mucho más habitual de lo que parece. La explicación no necesariamente está en tener “mala memoria”, sino en la manera particular en que el cerebro procesa y almacena los nombres propios.

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La memoria humana no funciona como un archivo que guarda cada dato que recibe. Para recuperar una información con facilidad, resulta importante que pueda relacionarse con otros conocimientos, imágenes, experiencias o conceptos que ya tenemos incorporados. Y ahí aparece una de las principales dificultades de los nombres de las personas, muchas veces son simplemente etiquetas sin un significado adicional.

El nombre propio, un dato difícil de fijar

Cuando alguien dice que se llama Laura, Martín o Sofía, el nombre por sí mismo aporta poca información sobre esa persona. En cambio, si nos cuentan que es médica, que toca la guitarra o que vivió varios años en Italia, aparecen asociaciones que pueden ayudar a construir un recuerdo más sólido.

Esta diferencia fue estudiada en psicología cognitiva a través de un fenómeno conocido como “paradoja Baker-baker”. En el experimento original, los participantes debían relacionar rostros desconocidos con determinadas palabras. Algunas personas eran presentadas como alguien cuyo apellido era Baker, mientras que a otras se les decía que esa persona era panadera, baker, en inglés. El mismo término funcionaba, por lo tanto, como nombre propio o como profesión.

El resultado fue que, en ese estudio, los participantes recordaban con mayor facilidad la palabra cuando correspondía a una profesión que cuando era un apellido. La diferencia se explica porque “panadero” permite generar imágenes y conceptos, harina, pan, horno, una panadería. En cambio, “Baker” como apellido no describe necesariamente ninguna característica de la persona.

De todos modos, la llamada paradoja Baker-baker no es una regla universal. Investigaciones posteriores no siempre lograron reproducir el efecto, incluso en estudios realizados en otros contextos culturales. Por eso, la ciencia la considera una evidencia importante dentro del estudio de los nombres, pero no como la única explicación posible.

Por qué cuesta tanto asociar una cara con un nombre

Los nombres propios tienen una característica particular: identifican a un individuo concreto, pero no necesariamente describen sus características. El apellido o el nombre de una persona no permite deducir cómo es, a qué se dedica o qué experiencias tuvo.

La literatura científica plantea que esta escasez de asociaciones semánticas puede hacer que los nombres sean más difíciles de incorporar y recuperar de la memoria que otros datos relacionados con una persona. Por eso puede suceder algo aparentemente contradictorio, reconocemos perfectamente una cara, sabemos de dónde conocemos a alguien e incluso podemos recordar detalles de su vida, pero el nombre no aparece.

La memoria humana no funciona como un archivo que guarda cada dato que recibe.

También existe el conocido estado de “lo tengo en la punta de la lengua”, sabemos que conocemos el nombre, pero durante unos segundos somos incapaces de recuperarlo. Este tipo de dificultad es especialmente frecuente con los nombres propios.

Esto no significa que el cerebro considere que el nombre de una persona sea irrelevante. Más bien, significa que un nombre aislado tiene menos elementos que permitan reconstruirlo posteriormente.

Una profesión, un lugar, una anécdota o una característica particular pueden funcionar como pistas. Con el tiempo, si conocemos más a una persona, su nombre deja de estar solo y queda vinculado a conversaciones, momentos compartidos, rasgos físicos y experiencias. Esas conexiones pueden facilitar su recuperación.

Por eso también suele resultar más sencillo recordar el nombre de alguien con quien tenemos un vínculo frecuente que el de una persona que conocimos una sola vez.