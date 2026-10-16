¿Dormir con el estómago vacío es la clave para un mejor descanso?

El psicólogo y especialista en longevidad Marcos Apud sostiene que uno de los hábitos más importantes para mejorar el bienestar integral es "dormir con el estómago vacío". Según el experto, la calidad del descanso está directamente relacionada con el horario de la última comida del día, una idea que se enmarca en el biohacking, una disciplina que combina técnicas ancestrales con evidencia científica moderna.
Apud explicó que muchas dificultades cotidianas como la falta de energía, el estrés y la confusión mental provienen de rutinas desalineadas con los ritmos circadianos naturales del cuerpo. Por eso, hace más de veinte años que dedica su carrera a estudiar cómo los hábitos diarios influyen en el envejecimiento y la salud cerebral.
¿Qué es el biohacking y cómo ayuda a mejorar la longevidad?
El biohacking, tal como lo describe Apud, consiste en observar cómo responde el organismo a cambios en la alimentación, la luz, el ejercicio y el manejo del estrés, buscando aumentar el bienestar, la vitalidad y la capacidad de recuperación con el paso del tiempo. Entre las prácticas recomendadas se encuentran el ayuno, las duchas frías, la reducción de la luz azul por la noche y respetar las fases del ciclo circadiano.
Por qué cenar temprano y dormir con el estómago vacío transforma tu energía diaria
En particular, el psicólogo recomienda adelantar la cena para que el sistema digestivo pueda descansar durante la noche. "Es fundamental cenar al menos tres horas antes de ir a dormir para que el cuerpo se concentre en los procesos de regeneración nocturna", señaló Apud. Además, aconseja evitar líquidos en la última hora antes de acostarse para disminuir la fatiga y el cansancio al despertar.
Otro punto clave es limitar la exposición a pantallas en el horario nocturno, ya que la luz azul interfiere con la producción de melatonina, la hormona esencial para un sueño profundo y reparador. Recuperar hábitos simples como cenar temprano puede impactar positivamente en la energía diaria, la recuperación física y la calidad de vida en general.
Por último, Apud sugiere reservar las tareas que requieren mayor concentración para los momentos de mayor actividad biológica, respetando así los ritmos naturales del cuerpo y potenciando el rendimiento mental. Estas recomendaciones forman parte de un enfoque integral que busca optimizar la salud a través de ajustes sencillos en la rutina diaria.
¿Cómo dormir mejor rápido? 6 hábitos simples para optimizar el sueño nocturno
Si querés dormir mejor, tené en cuenta estos tips:
- Mantené horarios regulares. Acostate y levantate a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Tu reloj biológico funciona mejor con rutinas estables. Si variás mucho, el cuerpo entra en un estado de desorientación que afecta la energía.
- Exponete a luz natural por la mañana. Apenas te levantás, buscá luz solar. Aunque sea unos minutos en el balcón o cerca de una ventana, la luz natural ayuda a regular tu ciclo circadiano y mejora el estado de alerta durante el día.
- Bajá la temperatura del cuarto. Dormir en un ambiente fresco (entre 18 y 20 grados) favorece el sueño profundo. El cuerpo necesita bajar su temperatura central para dormir bien.
- Dejá el café después de las 14. La cafeína tiene una vida media de varias horas. Si tomás café por la tarde, puede interferir con tu sueño aunque no lo notes. Probá cambiar a infusiones sin cafeína.
- Escribí tus preocupaciones antes de acostarte. Si te cuesta dormir porque tenés la cabeza llena de pendientes, anotalos en un papel. Eso le dice al cerebro que ya están registrados y que puede soltarlos por esta noche.
- Hacé respiraciones lentas. La técnica 4-7-8 (inhalar 4 segundos, retener 7, exhalar 8) activa el sistema nervioso parasimpático, que induce la relajación y prepara el cuerpo para dormir.