¿Dormir con el estómago vacío es la clave para un mejor descanso?

El psicólogo y especialista en longevidad Marcos Apud sostiene que uno de los hábitos más importantes para mejorar el bienestar integral es "dormir con el estómago vacío". Según el experto, la calidad del descanso está directamente relacionada con el horario de la última comida del día, una idea que se enmarca en el biohacking, una disciplina que combina técnicas ancestrales con evidencia científica moderna.

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Apud explicó que muchas dificultades cotidianas como la falta de energía, el estrés y la confusión mental provienen de rutinas desalineadas con los ritmos circadianos naturales del cuerpo. Por eso, hace más de veinte años que dedica su carrera a estudiar cómo los hábitos diarios influyen en el envejecimiento y la salud cerebral.

¿Qué es el biohacking y cómo ayuda a mejorar la longevidad?

El biohacking, tal como lo describe Apud, consiste en observar cómo responde el organismo a cambios en la alimentación, la luz, el ejercicio y el manejo del estrés, buscando aumentar el bienestar, la vitalidad y la capacidad de recuperación con el paso del tiempo. Entre las prácticas recomendadas se encuentran el ayuno, las duchas frías, la reducción de la luz azul por la noche y respetar las fases del ciclo circadiano.

Por qué cenar temprano y dormir con el estómago vacío transforma tu energía diaria

En particular, el psicólogo recomienda adelantar la cena para que el sistema digestivo pueda descansar durante la noche. "Es fundamental cenar al menos tres horas antes de ir a dormir para que el cuerpo se concentre en los procesos de regeneración nocturna", señaló Apud. Además, aconseja evitar líquidos en la última hora antes de acostarse para disminuir la fatiga y el cansancio al despertar.

Otro punto clave es limitar la exposición a pantallas en el horario nocturno, ya que la luz azul interfiere con la producción de melatonina, la hormona esencial para un sueño profundo y reparador. Recuperar hábitos simples como cenar temprano puede impactar positivamente en la energía diaria, la recuperación física y la calidad de vida en general.

Por último, Apud sugiere reservar las tareas que requieren mayor concentración para los momentos de mayor actividad biológica, respetando así los ritmos naturales del cuerpo y potenciando el rendimiento mental. Estas recomendaciones forman parte de un enfoque integral que busca optimizar la salud a través de ajustes sencillos en la rutina diaria.

La luz azul interfiere con la producción de melatonina, esencial para dormir.

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