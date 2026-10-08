Becas Progresar de ANSES: monto y cuándo cobro en octubre 2026

Las Becas Progresar de ANSES tienen un monto mensual de $35.000 en octubre de 2026, aunque algunos beneficiarios reciben $28.000 debido a la retención del 20% prevista por el programa. En cuanto a las fechas de cobro, el calendario específico de octubre todavía no está detallado en la información disponible, por lo que los estudiantes deben consultar su liquidación para conocer cuándo se acredita el dinero.

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El programa, impulsado por el Gobierno nacional, está destinado a acompañar económicamente a jóvenes que buscan finalizar sus estudios obligatorios, continuar su formación superior o capacitarse para acceder al mercado laboral.

Becas Progresar en octubre

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en octubre 2026

Durante octubre, el monto nominal de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales para los estudiantes que cumplen los requisitos establecidos. Sin embargo, el importe que reciben puede variar según la línea de la beca y su situación académica.

Los valores son los siguientes:

Concepto Monto Beca Progresar mensual $35.000 Pago con retención del 20% $28.000 Importe retenido $7.000

La retención del 20% se aplica en determinados casos y el dinero acumulado puede cobrarse posteriormente, siempre que el estudiante acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas por el programa. Por este motivo, el monto asignado a la beca no siempre coincide con el dinero efectivamente depositado cada mes.

Cuándo cobro las Becas Progresar de ANSES en octubre 2026

Los pagos de las Becas Progresar se realizan a través de ANSES, de acuerdo con el cronograma establecido para los beneficiarios. Para octubre de 2026, la información disponible no incluye las fechas exactas de acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por lo tanto, los titulares deben verificar su fecha de pago mediante los canales oficiales. Para consultar cuándo se cobra, pueden ingresar a ANSES o MI ANSES, acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la sección correspondiente a cobros y prestaciones.

Becas Progresar ANSES: el monto que se cobra

Quiénes pueden cobrar las Becas Progresar

El programa contempla distintas líneas de asistencia económica, destinadas a estudiantes de diferentes niveles educativos y de formación.

Las principales modalidades son:

Progresar Obligatorio: destinada a jóvenes que buscan completar la educación obligatoria.

Progresar Superior: orientada a quienes cursan estudios terciarios o universitarios.

Progresar Enfermería: dirigida a estudiantes de carreras vinculadas con esta disciplina.

Progresar Trabajo: destinada a personas que realizan cursos de formación profesional.

Los requisitos de acceso varían según la modalidad elegida. En el caso de Progresar Obligatorio, los postulantes deben tener entre 16 y 24 años y los ingresos del solicitante y su grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, deben cumplir las condiciones académicas y administrativas establecidas para mantener el beneficio.

Becas Progresar: quiénes todavía pueden inscribirse en octubre 2026

Aunque algunas convocatorias finalizaron durante septiembre, todavía existe una oportunidad para quienes buscan acceder al programa. Según la información publicada por el Gobierno nacional, las fechas de inscripción son las siguientes:

Línea de beca Estado de inscripción Progresar Obligatorio Cerró el 4 de septiembre Progresar Superior Cerró el 11 de septiembre Progresar Enfermería Cerró el 11 de septiembre Progresar Trabajo / Formación Profesional Abierta hasta el 27 de noviembre

De esta manera, durante octubre de 2026 continúa habilitada la inscripción para la línea de Formación Profesional, mientras que las convocatorias correspondientes a las otras modalidades ya finalizaron. Los interesados pueden consultar los requisitos y realizar el trámite desde el Sitio oficial de las Becas Progresar.

Por qué algunos estudiantes cobran menos de $35.000

La diferencia entre el monto nominal y el dinero depositado responde al mecanismo de retención que contempla el programa. En los casos alcanzados por esta condición, los beneficiarios reciben el 80% del valor mensual, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los requisitos correspondientes.

La liberación de esos fondos depende del cumplimiento de las condiciones académicas y administrativas previstas para cada línea.