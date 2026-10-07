Estudiantes de universidades nacionales ingresaron este miércoles al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Estudiantes presentes en la medida de fuerza señalaron a El Destape que el principal reclamo es que la Casa Rosada "garantice el aumento de la Beca Progresar como establece la ley", aunque por ahora no tuvieron respuestas.

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La protesta estudiantil no se da en un día cualquiera: el martes, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei justificó la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto del Poder Ejecutivo. En el fallo, Cormick ordenó al Ejecutivo "el cumplimiento inmediato" de la norma.

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Tras el fallo a favor de las universidades, los estudiantes se acercaron al Palacio Pizzurno para entregar el petitorio y exigir que las becas se actualicen tal como indica el artículo 6 del texto aprobado por los diputados y los senadores, que establece que el Gobierno nacional debe "disponer la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado" por la "variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor" en el período "comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 hasta el momento de la sanción" de la ley".

La sentada en el Palacio Pizzurno

En diálogo con El Destape, Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que la medida consta de "una juntada pacífica" realizada por "estudiantes de distintas universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".

El motivo es claro: a pesar de las exigencias de la Justicia, el Gobierno sigue sin cumplir la ley. "Ya pasó más de un año desde que se aprobó la ley, ya la Justicia falló sobre la cuestión de fondo diciendo que lo que está haciendo el Gobierno al incumplirla es inconstitucional, que los salarios de los trabajadores se tienen que aumentar, que las becas Progresar de los estudiantes se tienen que aumentar también", reclamó González Puente, quien opinó que "no es normal" la actitud del oficialismo. "Estamos esperando una respuesta del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que reciban el petitorio que trajimos pidiendo el aumento de la beca y para que nos den una respuesta de cuándo y cómo se va a implementar el aumento previsto en la ley", añadió.

El ajuste tiene impacto directo en los estudiantes

En su diálogo con este portal, la dirigente estudiantil detalló el impacto directo que tienen estas medidas de ajuste sobre los estudiantes. "Hay muchos compañeros nuestros que se están cayendo de la cursada y que no pueden seguir estudiando y nos están robando nuestros sueños de poder recibirnos en la universidad pública".

El jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes y nodocentes confluirán en la quinta Marcha Federal Universitaria desde que Milei es Presidente. Pero la urgencia es tal que, ante la falta de respuesta del Gobierno, los estudiantes, así como los trabajadores universitarios, no tienen más tiempo. González Puente lo resumió en una frase: "No podemos seguir esperando. Perdimos la paciencia y no nos vamos a ir hasta tener una respuesta".