La ciencia lo explica: por qué algunas canciones nos ponen la piel de gallina.

Hay canciones que simplemente gustan y otras que generan una reacción física casi inmediata. Una melodía puede hacer que aparezcan escalofríos, que se erice la piel, que cambie la respiración o que el corazón lata de otra manera. Aunque muchas veces se lo describe como una forma de expresar una emoción intensa, la ciencia demostró que estos episodios tienen un correlato concreto en el cerebro y en el cuerpo.

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El fenómeno se conoce como musical chills, frisson o “escalofríos musicales” y es estudiado por la neurociencia desde hace años. Las investigaciones encontraron que estos momentos pueden estar acompañados por modificaciones en la frecuencia cardíaca, la respiración y la actividad eléctrica de la piel. En otras palabras, cuando una canción genera piel de gallina, no se trata solamente de una sensación subjetiva: el organismo también responde.

Qué sucede en el cerebro cuando una canción emociona

Uno de los estudios más conocidos sobre el fenómeno fue realizado por investigadores de la Universidad McGill y publicado en Nature Neuroscience. Los científicos estudiaron a personas que habían elegido canciones capaces de provocarles emociones especialmente intensas y analizaron qué sucedía en sus cerebros mediante tomografía por emisión de positrones (PET) y resonancia magnética funcional.

Los resultados mostraron una mayor disponibilidad de dopamina, un neurotransmisor que participa en los sistemas cerebrales vinculados con la motivación y la recompensa, tanto durante la anticipación de un momento musical como cuando llegaba el pico emocional.

Esto ayuda a explicar una experiencia muy común, muchas veces la emoción no aparece únicamente cuando llega el estribillo o la parte favorita de una canción. También puede comenzar unos segundos antes. El cerebro escucha la introducción, reconoce patrones, anticipa lo que podría ocurrir y genera expectativas.

La música, de hecho, es procesada en buena medida a partir de esa capacidad de anticipación. Una revisión publicada en Nature Reviews Neuroscience explica que al escuchar una canción el cerebro genera predicciones sobre lo que probablemente sucederá a continuación y que esas predicciones participan de la experiencia emocional.

La explicación está relacionada con la tensión entre lo que el cerebro espera y lo que finalmente sucede. Algunas investigaciones encontraron que la incertidumbre y la sorpresa pueden influir en cuánto placer produce una determinada secuencia musical. En experimentos con acordes, por ejemplo, la interacción entre expectativa y sorpresa estuvo relacionada con respuestas en regiones como la amígdala, el hipocampo y la corteza auditiva.

Por eso una canción puede producir un efecto particularmente fuerte cuando parece llevar al oyente hacia un lugar conocido y, en el momento indicado, modifica el recorrido. El cerebro anticipa; la música confirma, retrasa o rompe esa expectativa.

La piel de gallina también es real

La reacción tampoco termina en el cerebro. Los estudios sobre musical chills registraron cambios fisiológicos durante esos episodios. Una investigación que analizó a 95 participantes encontró que los momentos en los que aparecían escalofríos coincidían con picos tanto en la intensidad emocional declarada por las personas como en indicadores fisiológicos, entre ellos la conductancia de la piel y la frecuencia cardíaca.

La llamada “piel de gallina” es una respuesta del sistema nervioso autónomo. En otros contextos puede aparecer, por ejemplo, como consecuencia del frío. Pero una emoción intensa también puede activar mecanismos similares sin que exista un descenso de temperatura.

El fenómeno se conoce como musical chills, frisson o “escalofríos musicales” y es estudiado por la neurociencia desde hace años.

La literatura científica describe precisamente a los musical chills como una combinación de experiencia emocional y activación fisiológica. Por eso pueden aparecer simultáneamente los escalofríos, la piel erizada y modificaciones en la respiración o los latidos.

¿Por qué no todas las canciones producen el mismo efecto?

No existe una canción capaz de provocar escalofríos en todas las personas. La respuesta depende en buena medida de quién escucha. La familiaridad con un tema, los recuerdos asociados, las preferencias musicales y las expectativas que tiene cada oyente pueden modificar la reacción. También influyen las características de la propia música y el contexto en el que se escucha.

Esto explica por qué una canción que para una persona representa uno de los momentos más emocionantes de un recital puede resultar completamente indiferente para otra. La música no activa únicamente mecanismos relacionados con los sonidos: también pone en juego experiencias previas y asociaciones personales.

Las investigaciones sobre el tema señalan justamente que existen diferencias individuales importantes en la aparición de estos escalofríos y que intervienen tanto características acústicas como factores psicológicos y contextuales. La relación entre música y cuerpo es más amplia de lo que parece. Una revisión publicada en European Heart Journal encontró que la música puede modificar parámetros cardiovasculares y respiratorios y que, durante los musical frissons, pueden aumentar tanto la frecuencia cardíaca como la respiratoria.

Eso significa que una experiencia que comienza en el oído puede terminar manifestándose en distintas partes del organismo. El cerebro procesa la melodía, compara lo que escucha con sus expectativas, activa circuitos vinculados con la emoción y la recompensa y, al mismo tiempo, el sistema nervioso autónomo puede producir respuestas físicas perceptibles.

La música tampoco necesita una letra para generar esa reacción. Una melodía instrumental, un cambio armónico, una voz, un silencio o una modificación repentina de intensidad pueden ser suficientes para producir una respuesta emocional fuerte. Aunque la investigación científica avanzó considerablemente, todavía no existe una explicación única para todos los casos de frisson. La respuesta es compleja porque combina percepción, memoria, emoción, predicción y características individuales.

Lo que sí está documentado es que esos segundos en los que una canción provoca escalofríos tienen una base fisiológica y cerebral observable. La música puede activar circuitos vinculados con la recompensa, generar expectativas y desencadenar respuestas del sistema nervioso autónomo.