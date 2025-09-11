Orgullo cordobés: se hicieron amigos, el amor por la comida los llevó a emprender y hoy hacen "el mejor locro" de la provincia

Orgullo cordobés: se hicieron amigos, el amor por la comida los llevó a emprender y hoy ganan premios por su locro y empanadas.

Oscar Acevedo nació en Tucumán. Pier Núñez abandonó Jujuy, su ciudad natal, 15 años atrás. Hoy, la provincia de Córdoba es su casa y ellos se convirtieron en un verdadero orgullo para los cordobeses. El amor por la comida fue lo que unió a estos dos amigos, que ahora cuentan con el honor de haber conseguido el tercer puesto en la competencia nacional del Mejor Locro de Córdoba, y que sus empanadas estén dentro del top 10 de las Mejores Empanadas de Circuito Gastronómico.

"Ta locro" es el nombre con que estos amigos bautizaron a esta nueva atracción gastronómica de Córdoba. Su propuesta es la de llevar los sabores argentinos a la mesa, con una carta que tiene como protagonistas al locro, las empanadas criollas con carne cortada a cuchillo, las milanesas, entre otros.

"Ta locro", la nueva atracción gastronómica en Córdoba

Ta locro nació el 25 de mayo de este 2025, y la fecha elegida no se trata de una casualidad, sino que la intención de Oscar y Pier es llevar el sabor argentino a la mesa. Según explicó Núñez a Cicuito Gastronómico, el nombre del restaurante es una frase que él siempre utilizó, y que expresa algo que está rico, que gusta mucho e, incluso, un saludo entre amigos.

Ta Locro es una de las nuevas atracciones gastronómicas de Córdoba.

"Tenemos una propuesta variada de sabores bien argentinos con productos de calidad y se ve reflejado en nuestros platos", expresó con mucho orgullo Pier a la mencionada revista. En lo que respecta a la carta, esta incluye locro, milanesas, empanadas criollas con carne cortada a cuchillo, matambre, costillares a la llama, lomitos y sándwiches. Y, desde luego, vinos de las mejores cosechas.

Ta Locro prende el fuego los domingos y hace costillares a la llama.

Además del locro y las empanadas, uno de los fuertes de Ta Locro son las milanesas. La opción especial de la casa, que lleva su mismo nombre, incluye muzza, morrones confitados, champiñones, panceta crocante y olivas negras. Asimismo, los domingos se prende el fuego y se coloca la estaca en el famoso restaurante cordobés, y se cocinan jugosos costillares a la llama.

¿Dónde queda "Ta Locro"?

Ta Locro se ubica en Roma 1295, esquina cochabamba, Córdoba, Argentina. Cuenta con catering y servicio de delivery. Asimismo, tiene una página de Instagram, @talocro_, donde se puede ver al detalle sus platos, además de un menú digital disponible en la biografía del mencionado perfil. Solo resta acercarse a probar sus platos si se es de la zona, y si se va de viaje a la provincia, no perderse de visitarlo.