El Nordelta cordobés: la laguna premium de 40 millones de litros, monitoreo las 24 hs y agua cristalina.

Córdoba presencia la construcción de su primera laguna artificial premium. Crystal Lagoon es un proyecto que nació en Chile, a partir de la idea y gestión de Fernando Fischmann. En lo que respecta a la mencionada provincia, tendrá lugar en Acquavista, una barrio privado dentro del Municipio de Malagueño. No es la primera vez que esta construcción se lleva a cabo en Argentina, sino que el país ya cuenta con otras 9 lagunas de este estilo.

Cómo es Crystal Lagoon, la laguna premium de Acquavista

Acquavista anunció que este 10 de septiembre comenzó el llenado de Crystal Lagoon, la primera laguna cristalina de la provincia de Córdoba de 2,7 hectáreas. Ubicada en la villa residencial cordobesa de lujo, tomará tres meses su llenado, ya que contendrá 40 millones de litros. “Actualmente tenemos agua acumulada gracias a la tormenta de Santa Rosa, que ayuda mucho en el proceso de llenado y a su vez a asentar los ablandadores”, comentó Jorge Yago, director de Fiduciaria Fideicomiso La Crystalina.

Acquavista comenzó el llenado de su laguna premium cristalina.

Según comenta la página oficial de Acquavista: "Lo que distingue a la tecnología de Crystal Lagoons es su capacidad para monitorear las lagunas de forma remota desde cualquier parte del mundo. Esto permite un mantenimiento eficiente y sostenible, optimizando el uso de agua, energía y productos químicos, lo que se traduce en un impacto mínimo en el medio ambiente".

Entre sus principales características, se destacan su bajo consumo de agua, ya que requiere hasta 33 veces menos agua que un campo de golf y 40% menos agua que un parque del mismo tamaño, bajo consumo de energía, dado que consume solo un 2% de la energía necesaria, comparado con sistemas de filtración convencionales en piscinas. Asimismo, Acquavista sostiene que Crystal Lagoon, "cumple con los estándares internacionales físico-químicos y microbiológicos más exigentes de calidad del agua", y que "utiliza hasta 100 veces menos químicos que los tratamientos convencionales de piscinas".

Acquavista sigue avanzando

Jorge Yago, cabeza de Fiduciaria Fideicomiso La Crystalina, también anunció que Acquavista se encuentra en su última fase de construcción, a la vez que se lleva adelante el llenado de Crystal Lagoon. La villa residencial o barrio privado que se creó en el año 2013, cuenta ya con 40 familias y otras 50 residencias están en pleno desarrollo. Desde el desarrollo inmobilario se sostiene que se encuentra vendido el 90% de los lotes del mismo y que, además, dos torres están próximas a inaugurarse.