Uptown recrea una estación de subte neoyorquina con vagones y grafitis auténticos.

En el corazón de Palermo, en el centro neurálgico de la noche porteña, se esconde un bar que parece un rincón de Nueva York. Uptown, un speakeasy inspirado en el metro neoyorquino, fue elegido por la prestigiosa revista Time Out como uno de los 10 mejores bares del mundo en su ranking 2025.

Este reconocimiento global destaca a Uptown por su propuesta innovadora y ambientación única. Para llegar al bar, ubicado en Arévalo 2030, en la Ciudad de Buenos Aires, los visitantes atraviesan un pasillo ambientado como una estación de subte, con azulejos, grafitis, carteles publicitarios, un molinete y un vagón de tren, logrando una experiencia inmersiva que, según Time Out, lo convierte en “uno de los lugares más instagrameables de la ciudad”.

Pero no todo es decoración: la carta de tragos también sorprendió a los editores. Entre sus recomendaciones están The Juicy y un vino rosado espumoso que vale la pena probar, combinando creatividad y calidad en cada copa.

"Excelente ambientación, el trato del personal es realmente destacable. Los precios son bastante elevados, las porciones de la comida son justas. Los tragos muy ricos. Vale la pena ir aunque sea una vez.", describió una joven en una reseña en Google.

Asimismo, un hombre escribió: "La ambientación excelente, eso también se paga . Si vas temprano podés hacer buenas fotos, pero a partir de 20:30 se va llenando rápidamente . Hay una barra de una variedad impresionante, muy buenos los chicos que atienden. Los precios acordes a la propuesta. Solo tomé tragos. Los baños cuidados. Es un lugar para salir de lo cotidiano. Para comer hay que reservar si o s , para la barra no."

Sus tragos The Juicy y vino rosado espumoso sorprendieron a especialistas internacionales.

Los bares de argentinos que ya fueron reconocidos

Este no es el primer reconocimiento internacional para Uptown. En 2023, formó parte del ranking Top 500 Bars, donde ocupó el puesto 413. En esa lista, compartió espacio con otros bares argentinos destacados como Tres Monos, Florería Atlántico y Cochinchina, entre otros.

El ranking Top 500 Bars se elabora a partir del análisis de más de 2000 fuentes online en más de 20 idiomas, incluyendo opiniones de expertos, turistas, influencers y periodistas especializados, lo que suma valor a la presencia de Uptown en ese listado.

El top 10 de Time Out para 2025 integra bares de ciudades emblemáticas como Londres, París, Ciudad del Cabo, Nueva York, Tokio y Madrid, posicionando a Buenos Aires como una capital clave en la escena internacional de la coctelería.