Fue pensada como una villa suburbana de estilo ecléctico a principios del siglo XX y acaba de reabrir sus puertas.

La Ciudad de Buenos Aires recuperó una de las joyas arquitectónicas más valiosas del siglo XX: el Palacio Ceci. Ubicada en Villa Devoto, este edificio de estilo ecléctico fue pensado como una villa suburbana. Su construcción se dio entre 1913 y 1918, a cargo de la constructora Ceci Hermanos, como residencia de la familia del empresario y constructor Nicolás Ceci.

Desde 1938 funcionó en el edificio la Escuela de Educación Especial Bartolomé Ayrolo, aunque finalmente esta se trasladó a un terreno lindero. En 2001, mediante la Ley Nº 656, el Palacio Ceci fue declarado bien protegido y de interés arquitectónico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2023 comenzaron las obras para su restauración, y hoy se encuentra abierto al público, quienes pueden realizar visitas guiadas gratis en días y horarios específicos.

La Ciudad de Buenos Aires reabrió el Palacio Ceci al público.

Sobre el reacondicionamiento del Palacio Ceci, comparten desde el Gobierno de la Ciudad: "La intervención requirió un extenso trabajo previo de investigación y la participación de artesanos y equipos multidisciplinarios especializados, que analizaron y recuperaron cada material original para preservar la autenticidad histórica del Palacio". En este sentido, "la reapertura del Palacio Ceci representa la recuperación de un espacio profundamente ligado a la identidad de Villa Devoto y a la memoria cultural y educativa de la Ciudad, en una fecha que también invita a reflexionar sobre el valor del patrimonio y la construcción colectiva de la historia porteña", expresan desde el ente gubernamental.

Siguiendo esta línea, los trabajos incluyeron sistemas contra incendio, instalaciones de climatización, sanitarias, eléctricas, electromecánicas y de iluminación, además de la restauración patrimonial sobre vitrales, mármoles, maderas, revoques y la cúpula del edificio. De esta manera, más de un siglo después de su construcción, Palacio Ceci mantiene su estilo inspirado en la arquitectura francesa e italiana. "El edificio conserva materiales y terminaciones originales de enorme valor patrimonial, como mármol de Carrara, madera de roble de Eslavonia, vitrales, frescos pintados en paredes y techos, herrajes ornamentales y detalles artesanales traídos desde distintas capitales europeas", detallan desde el área de cultura de la Ciudad.

Cuándo se puede visitar el Palacio Ceci

El Palacio Ceci ofrece visitas guiadas los miércoles, en los horarios de 11 h y 13 h, y los sábados, domingos y feriados a las 11 h, 14 h y 16 h. Los recorridos duran aproximadamente 50 minutos y son gratuitos. Se requiere de inscripción previa a través de Entradas BA, ya que los cupos son limitados.