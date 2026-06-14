Frustran un millonario golpe comando: detuvieron a 12 personas que cavaban un boquete para robar un Banco Provincia

En un megaoperativo, la Policía Bonaerense frustró un intento de robo de película a una sucursal del Banco Provincia mediante la modalidad de un boquete y detuvo en las últimas horas a 12 sospechosos acusados del crimen.

El plan buscaba replicar la logística del histórico "Robo del Siglo" cometido en la localidad de Acassuso en el año 2006; fue frustrado en las últimas horas: entre los capturados se encuentra un presunto ex supuesto policía de la Federal llamado Carlos Maidana, señalado como presunto jefe de la banda.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos de la fuerza provincial junto al Grupo Halcón, y continuaban en desarrollo al cierre de los reportes iniciales. Toda la investigación la lleva a cabo el Juzgado Federal Número Dos de Morón, bajo las directivas del magistrado Jorge Rodríguez.

El grupo de detenidos está integrado por once hombres, entre los cuales se identificó a un ciudadano de nacionalidad uruguaya, y una mujer. Al momento de la irrupción de las fuerzas de seguridad, varios de los implicados tenían su ropa completamente cubierta de barro, lo que evidenciaba el trabajo reciente en la excavación.

Intento de golpe comando: cómo fue la detención

La caída de la organización comenzó a gestarse a partir de una denuncia anónima recibida por la Policía, lo que dio inicio a tareas de inteligencia criminal que se extendieron durante los últimos veinte días.

Según las fuentes claves del caso, los delincuentes barajaban dos posibles objetivos públicos para dar el gran golpe. El primer blanco analizado fue la sucursal del Banco Provincia en Morón, lo que originó la intervención de la Justicia federal de esa jurisdicción, mientras que el segundo destino evaluado fue la sede de la misma entidad en la localidad de Baradero, ubicada sobre la calle Laprida, donde finalmente se desplegó el operativo de captura.

Al momento del allanamiento, las autoridades constataron que los delincuentes controlaban una casa contigua al banco y habían montado una estructura subterránea, aunque las primeras horas de la mañana impidieron determinar con exactitud la profundidad total de la excavación.

En el lugar, la Policía Bonaerense descubrió un obrador dotado de un sistema de ventilación que garantizaba el flujo continuo de aire y un tendido eléctrico propio que proporcionaba iluminación y energía para las maquinarias. Para garantizar la seguridad de los operarios y evitar cualquier tipo de desmoronamiento que arruinara los planes, las paredes del túnel habían sido cuidadosamente encofradas.

Durante la requisa, el personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado secuestró una serie de herramientas compuesta por palas, amoladoras con sus respectivos discos de repuesto, mazas, alicates y varios taladros de potencia, además de numerosas bolsas de escombros que la banda no llegó a llenar por completo.

En el mismo espacio, los efectivos incautaron dos pistolas y cuatro teléfonos celulares que serán peritados para reconstruir la cadena de mandos. A su vez, se confiscaron dos camionetas que utilizaba la organización, una Iveco Daily blanca y una Volkswagen que presentaba la particularidad de tener su chapa patente tapada con barro para evitar los rastreos de las cámaras de seguridad.

El caso posee un trasfondo violento y posibles nexos internacionales, ya que los investigadores rastrean las conexiones de la banda con el crimen organizado del país vecino, luego de confirmarse que Diego Merladet, alias "La Cocona" y conocido miembro de la barra brava del club Nacional que venía siendo investigado por su rol en el planeamiento de este asalto, fue asesinado a tiros en la localidad uruguaya de Canelones en agosto de 2024.