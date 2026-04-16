Crimen de Fernando Báez Sosa: un rugbier pidió la excarcelación y la causa puede dar un giro

Por el crimen de Fernando Baez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, fueron condenados ocho rugbiers: cinco a prisión perpetua y otros tres, considerados partícipes secundarios, a 15 años. Sin embargo, ahora, uno de ellos, Lucas Pertossi, pide ser excarcelado. La defensa del joven argumenta que pasó un "período razonable" en la cárcel y que no presenta ningún tipo de riesgo para el proceso judicial si permanece en libertad.

Los abogado de Pertossi, Ignacio Nolfi y Rolando Brown, también solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se realice un nuevo juicio porque en el primer debate oral, que se llevó a cabo entre enero y febrero de 2023, se "vulneraron lo derechos constitucionales de su defendido", ya que al contar con un solo abogado defensor -Hugo Tomei- el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores no pudo distinguir las responsabilidades de cada uno de los imputados.

En una entrevista con Mauro Szeta, Pertossi aseguró que él "no le pegó a Fernando" y que todo se trató de una "pelea que terminó en tragedia".

¿Lucas Pertossi, condenado por el crimen de Fernando Baez Sosa, quedará en libertad?

Los abogados de Pertossi, además, añadieron un pedido de "morigeración de la detención", es decir, que pueda acceder al privilegio de una prisión domiciliaria. Para la defensa, mientras se espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia a la solicitud del nuevo juicio, "no hay riesgo de entorpecer la investigación" si Lucas Pertossi queda libre o con domiciliaria, debido a que la "prueba ya fue producida".

En tanto, informaron sobre la "buena conducta" del recluso y agregaron un análisis socioambiental de la casa de los padres del joven para que se chequee la posibilidad de quedar detenido en ese lugar.

Pertossi quedó preso al día siguiente del crimen de Fernando, es decir, lleva en la cárcel seis años y, para sus abogados, este tiempo "excede el límite de una prisión preventiva".

La querrella rechazó el pedido de excarcelación de Pertossi

Los abogados de la familia de Baez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, rechazaron el pedido de inmediato. Sostuvieron que Pertossi ya fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores y su pena, incluso, fue confirmada por instancias superiores. En este sentido, en contraposición con lo que dice la defensa del recluso, para Burlando y Améndola, "sí hay riesgo de fuga".