Cómo esta el boliche Le Brique y el santuario que hicieron por Fernando Báez Sosa

El boliche Le Brique.

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique por un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos jugadores de rugby. Un caso que conmovió al país por la brutal golpiza que recibió el chico, que tenía tan solo 18 años y había salido a pasar una noche tranquila con sus amigos. Pero lo que parecía que iba a ser una noche festiva con sus amigos, terminó de la peor manera con el crimen que en patota cometieron este grupo de salvajes.

El hecho fue juzgado por el Tribunal N° 1 de Dolores, donde fueron condenados Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía”. Después, la Cámara de Casación bonaerense quitó la alevosía pero mantuvo la pena. Mientras que Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel.

Cómo se encuentra el boliche Le Brique

Le Brique estuvo abierto casi una semana más tras el asesinato y fue clausurado el 23 de enero. En febrero de ese año el boliche reabrió sus puertas por una quincena que fue la última porque con la pandemia cerró sus puertas y jamás volvió a abrirlas, por el peso de lo que significó el episodio del asesinato de Báez Sosa, donde el propio personal de seguridad hechó al grupo del lugar, exponiendo a que en la calle pudiera suceder cualquier barbaridad, como lo que sufrió Fernando.

Así está el santuario que recuerda a Fernando Báez Sosa

En la vereda de enfrente a Le Brique, donde mataron a Fernando a golpes, todavía está en pie el árbol en el que pidieron Justicia en su nombre, donde sus padres, amigos y personas que no lo conocieron pero se conmovieron con el caso colocaron rosarios, flores y estampitas que lo recuerdan. El sitiodonde las personas colocan sus ofrendas y mensajes de aliento hacia Silvino y Graciela, padres del joven asesinado, además de reclamos de Justicia.

La defensa de los asesinos busca achicar las penas

En lo que respecta a los recursos presentados por los condenados para minimizar su pena, si bien confirmó la pena, todavía los padres del joven esperan el veredicto final y luchan por justicia. Y es que ahora los miembros de la Corte Suprema bonaerense tienen cuatro expedientes a tratar por el homicidio de Báez Sosa. Lo que es seguro es que más allá de las fuertes condenas a los asesinos, la sentencia social es definitiva. Y la muerte de Báez Sosa cambió para siempre la vida nocturna de Villa Gesell.