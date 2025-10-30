Caso Fernando Báez Sosa: fecha de cuándo se estrena en Netflix la serie documental

Netflix confirmó la fecha de estreno del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

Netflix confirmó que estrenará en noviembre la serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, un producción que reconstruye el salvaje crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por un grupo de rugbiers el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Esta es la fecha confirmada de la serie sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

Dirigida por Martín Rocca, la serie documental se estrena el próximo jueves 13 de noviembre. La producción reconstruirá el crimen que conmocionó al país con imágenes de archivo, testimonios inéditos de sus amigos y familia de Fernando, así como material del proceso judicial.

En solo tres capítulos, el material audiovisual busca reconstruir cada uno de los hechos que tuvieron lugar esa noche en el boliche Le Brique y que terminaron con el asesinato de Fernando. La plataforma de streaming compartió el primer tráiler donde se ve a la mamá del joven, Graciela Sosa, y su abogado, Fernando Burlando. Dándole voz a los condenados, estará el testimonio de los padres de los rugbiers y de quien fue su abogado, Hugo Tomei.

La serie documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa se estrenará el 13 de noviembre de 2025

"Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución", expresó el director. Y añadió: "El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida".

Cómo fue el caso de Fernando Báez Sosa: quiénes están condenados

Fernando fue asesinado en 2020 afuera del boliche Le Brique. El joven había tenido una discusión dentro del boliche que derivó en la expulsión de los apodados "rugbier" del local. Ya en la calle el grupo de jóvenes se acercó y lo mató a golpes.

Tras el juicio en febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores resolvió condenar a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía”. Luego, la Cámara de Casación bonaerense quitó la alevosía, pero mantuvo la pena. Mientras que Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel al ser considerados partícipes secundarios en el crimen del joven.

Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua

Las defensas de los jóvenes apelaron las condenas. Sin embargo, el caso quedó a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que todavía debe tomar una decisión.