A casi seis años de su asesinato, Netflix estrenará un documental sobre el caso que consternó a toda una Argentina. El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. El joven de 18 años había ido a la costa a pasar unas vacaciones con sus amigos y, en tan solo unos segundos, un grupo de rugbiers lo mataron a golpes.

El caso tuvo una impresionante cobertura mediática seguida de la aparición de videos y filmaciones de cámaras de seguridad en donde se podía ver a los asesinos caminando por la calle o comiendo en un local de comidas rápidas como si nada hubiera sucedido.

Cómo será el documental sobre el crimen de Fernándo Báez Sosa

La plataforma de streaming publicó este miércoles un primer trailer del documental llamado 50 segundos: el caso Fernándo Báez Sosa. Se trata de una serie de tres capítulos creada por Martín Rocca y producida por Fábula.

El material audiovisual busca reconstruir cada uno de los hechos que tuvieron lugar esa noche en Le Brique y que terminaron con el asesinato de Fenando. Se incluyen testimonios y entrevistas a periodistas que siguieron el caso, amigos y familiares de la víctima.

Tal como se puede ver en el adelanto, también hablará la mamá del joven, Graciela Sosa, y su abogado, Fernando Burlando.

Del lado de los rugbiers condenados, habrá reportajes a los padres y a quien fuera su abogado, Hugo Tomei.

Rocca se refirió al proceso de realización de una serie con tanta carga para la sociedad: "Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad", expresó el realizador.

Y añadió: "El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida".

Quiénes son los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Tras someterse a juicio en febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores resolvió condenar a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli a prisión perpetua por asesinar a Fernando Báez Sosa.

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de cárcel por ser considerados partícipes secundarios en el crimen del joven.