Crimen de Fernando Báez Sosa: las 17 pruebas más contundentes que condenan a los rugbiers

Las pruebas genéticas, los videos y las declaraciones de los testigos que se expusieron en estas tres semanas probaron la responsabilidad penal de los acusados. Quiénes son los más comprometidos.

La investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa llegó a la instancia de juicio oral con un expediente de 400 fojas. La vasta información recopilada respecto a lo sucedido aquel 18 de enero de 2020 se expuso en estas últimas tres intensas semanas de debate en el tribunal de Dolores. Las pruebas quedaron sobre la mesa: los testigos presenciales hablaron, los peritos explicaron sus informes y hasta los rugbiers tomaron la palabra para despegarse de la golpiza que mató al estudiante de Derecho. Restan los alegatos, pero ya no se podrá presentar más evidencias. Los abogados que representan a los familiares de Fernando consideraron que está todo dado para pedir la prisión perpetua para los ocho acusados porque afirman que durante el debate se quintuplicó el material probatorio. El tribunal decidirá.

Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) llegaron acusados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Durante dos semanas, los abogados de los familiares de la víctima y la Fiscalía presentaron sus testigos para determinar la responsabilidad penal de los ocho acusados, con la pena ejemplificadora en la mira y con la convicción de que todos cooperaron de una forma u otra para dar muerte al joven. La última semana fue la de la defensa y estuvo marcada por la decisión de cinco acusados- los más complicados por las pruebas- de romper el silencio para salir a desmentir videos y pericias que los ubicaban como agresores directos de Fernando.

En el juicio se reconstruyó en forma oral todo lo que se pudo investigar en la instrucción. A cada imagen fílmica la acompaña ahora el testimonio de quienes revivieron el ataque y el análisis de los peritos que lograron identificar a cada uno de los imputados en el lugar del crimen. A cada informe, la lectura de quien lo realizó. Todo apunta contra los rugbiers. Las evidencias más contundentes son las pruebas genéticas, los videos y las declaraciones de los testigos que los señalaron.

En cambio, la discusión respecto a la condena que les cabe está un poco más empantanada y dependerá de la evaluación que el tribunal haga respecto de todo el proceso judicial, incluidos los alegatos, que serán la semana próxima. Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ciro Pertossi y Blas Cinalli se perfilan como los más complicados.

Máximo Thomsen

1- La zapatilla y los puntinazos

Luciano Bonamaison, uno de los amigos de Fernando Báez Sosa declaró que vio cuando “Máximo Thomsen le pegó una patada, con odio, brutalidad y con intención de matar” a Fernando. En la misma línea, Tomás Bidonde, otro de los amigos, afirmó que vio cuando el rugbier le pegó "dos puntinazos" en la cabeza a la víctima cuando estaba en el suelo. "Después recuerdo que lo agarra de la cabeza y le vuelve a dar dos o tres patadas", relató. Lucas Begide fue otro más de los tantos amigos de Fernando que se acercaron a declarar y remarcó que "Thomsen le pegó a Fernando una patada en la cabeza con el pie derecho". Lucas Filardi dijo que había "cuatro o cinco personas pegándole a Fernando" e identificó a Máximo Thomsen.

María Eugenia Cariac, perito de Policía Científica, aseguró que Fernando tenía una marca de zapatilla de al menos 6 centímetros por 2 en la parte izquierda del mentón, producto de una patada. La lesión era compatible con la zapatilla que usaba Máximo Thomsen, de acuerdo a la experta que realizó los estudios escopométricos para analizar los rastros de la golpiza en el cuerpo del estudiante de Derecho asesinado. Luego, la perito Graciela Noemi Parodi confirmó que ese calzado tenía sangre, en tanto que César Guida ratificó que correspondía al ADN de Fernando.

2 -El detalle de la autopsia

Diego Duarte, el médico de la Policía Científica que le realizó la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa, destacó en la sexta audiencia del juicio por su crimen que el joven "presentaba múltiples agresiones en la parte del rostro" y "tenía una importante hemorragia dentro del cráneo". "Presentaba hemorragia masiva intracraneana, hematomas y excoriación en cara lateral izquierda de cuello y mandíbula" además de "la impronta de una marca de zapatilla en la cara", sumó. Destacó también que "los golpes fueron con saña".

3-El informe médico

La médica Carolina Garibaldi Larrosa contó que la madrugada de ese 18 de enero encontró a Fernando Báez Sosa ya sin signos vitales. De acuerdo a su relato, se dio cuenta de que por el tipo de lesiones que presentaba, el joven "no tenía posibilidad de sobrevida".

Ciro Pertossi

4- La declaración del "rugbier 11"

Tomás Collazo (19), el tan mencionado "rugbier 11" y amigo de los acusados declaró que vio "cerca" de la víctima tirada en el piso a los acusados Máximo Thomsen y Ciro Pertossi tras "una pelea". Dijo también que al ver a la víctima caída, le puso "el brazo a Máximo en el pecho" y lo tiró "para atrás", con "la intención de que no se peleen más".

5- El gesto para ocultar pruebas

El funcionario judicial Javier Laborde, quien fue el responsable de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad recabadas en las cercanías del boliche Le Brique, aseguró que Ciro Pertossi "se lamió los dedos" para limpiar los restos de sangre que tenía en sus manos.

6- Las búsquedas en Google

El funcionario judicial Javier Laborde confirmó que buscó en Google los términos “Villa Gesell Pelea" alrededor de siete veces entre las 6:21 y las 10:16, es decir al menos de una hora y media después del ataque mortal.

Lucas Pertossi

7- Los testimonios

Tomás D'Alessandro, uno de los amigos de Fernando, relató: "Me solté y me pegaron una patada y, cuando me reincorporé, quedé cara a cara con un sujeto de contextura robusta”, a quien a partir de los videos identificó como Lucas Petrossi. El funcionario judicial Javier Laborde dijo que lo vio pateando a Fernando Báez Sosa. El testigo Pablo Gastón Zapata dijo que, un mes antes del crimen, el rugbier Lucas Pertossi lo interceptó en la ciudad bonaerense de Zárate y lo amenazó de muerte y con robarle la moto. "Te voy a matar hijo de puta, te voy a robar la moto", fue la frase que contó.

8- El video que grabó

De acuerdo al expediente, en el video tomado de su celular se ve el momento en que casi todos los imputados salen del local bailable. Allí se identifica a Ciro Pertossi, a Blas Cinalli y a Ayrton Viollaz. El video de la vereda muestra a la víctima con un grupo de amigos. Luego se acera por detrás Ciro Pertossi y ataca a la víctima. Luego entran en escena Blas Cinallo.

"En este video se ve como rodean los agresores a la víctima por su costado y por detrás, para luego agredirlo", resaltó la fiscal Verónica Zamboni en su pedido a elevación. Allí destacó también: "Luego de que abaten a Fernando, el agresor que filmaba la secuencia se nota que dejaría de grabar, en apariencia, para sumarse al accionar agresor".

9- Los chats

Lucas Pertossi, según un audio peritado enviado a un grupo de chat, vuelve al lugar del hecho y avisa a los restantes integrantes del grupo que estaba ahí cerca del "pibe" contandoles que ahí están todos a los gritos, que está la policía y que llamaron a la ambulancia, como así también que "caducó", en referencia a su fallecimiento.

Luciano Pertossi

10- Los testimonios

Lucas Filardi, uno de los amigos de Fernando, recordó que "había cuatro o cinco personas pegándole a Fernando" en las inmediaciones del boliche y señaló a Thomsen y a Luciano Pertossi. Juan Manuel Pereyra Rozas, otro de los amigos que también recibió golpes, declaró que Luciano Pertossi le pegó en la espalda dentro del boliche Le Brique. Federico Tabarozzi, otro allegado a la víctima, identificó a Luciano Pertossi como uno de los que “revoleaba patadas y piñas”.

11- El ADN

Los estudios genéticos comprobaron que en una de sus manos había ADN de Fernando, en tanto que un pantalón suyo de gabardina tenía también rastros genéticos del adolescente asesinado. Al menos 15 pruebas de ADN recolectadas entre los acusados arrojaron resultado positivo.

12- El video del abrazo

Los registros de las cámaras de seguridad del restaurant ubicado en esa zona comprueba que Luciano se abrazó con Matías Benicelli. "Se los ve en modo de aparente festejo o alegría, todo ello corroborado por los resultados de las pericias de video y análisis comparativo facial", puntualizó Zamboni.

Otro video tomó el momento exacto en que el personal policial abordó a los acusados. "Estaba de espaldas, tratando de esconder sus manos del personal policial actuante, con maniobras evasivas, seguramente para ocultar sus lesiones y sus manchas hemáticas", remarcó la fiscal.

Matías Benicelli

13- Los testimonios

Tomas D´Allesandro declaró que fue quien le gritó a Fernando: "A ver si volvés a pegar negro de mierda". El taxista Damián Acevedo identificó a Benicelli al incluirlo en un grupo de personas que, según relató, salieron del boliche, "volvieron y fueron derecho a Fernando y a otros chicos que estaban ahí. Empiezan a pegarle sin mediar palabra, le decían un montón de barbaridades", contó. Como quedó expuesto más arriba, es quien se abraza con Luciano Pertossi.

Enzo Comelli

14- Los testimonios

Juan Bautista Bezzuso, amigo de Fernando, indicó que pudo observar cuando uno de los atacantes le dio "una piña a Fer que lo sienta, y cae de rodillas", al que identifica como Comelli, y al instante le daban "patadas en la cabeza, en la mandíbula". También relató que recibió una piña "que lo descolocó".

15- Los chats

De acuerdo a las pericias a los celulares, es quien dice "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie", la frase que inaugura el pacto de silencio que mantuvieron los acusados hasta esta semana.

Blas Cinalli

16- Los chats

Durante su declaración, Laborde aseguró que Blas Cinalli intercambió mensajes a través de Whatsapp tras el homicidio. Allí escribió: "Nos peleamos. Ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos a premiar"

17- El ADN

El perito César Guida confirmó que se halló ADN de Blas Cinalli en el meñique izquierdo de Fernando Báez Sosa. De acuerdo a Zamboni, "ello denota que la víctima al defenderse durante la agresión lastimó a Blas Cinalli, quedando material genético de este en un dedo meñique" y vinculó este hecho con las lesiones que presentaba Cinalli el día del hecho, heridas "constatadas por el reconocimiento médico realizado por el médico legista".

Ayrton Viollaz

De acuerdo a la fiscal, "la participación criminal de Viollaz en el hecho fue esencial y necesaria atento a la situación de indefensión en que colocó a la víctima". Al menos cinco testigos lo identificaron como uno de los agresores de Fernando. "Todas las probanzas valoradas en relación a Viollaz lo ubican claramente junto a Fernando", indicó Zamboni.