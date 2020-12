Feriados 2021: Lo que necesitás saber para tu próximo viaje

Comienza un nuevo año y, después de este 2020 tan particular, muchos sentimos que no descansamos lo suficiente. Por suerte, los feriados 2021 son varios. Vamos a tener bastantes días no laborables para relajar, para viajar y conocer.

Además de descansar, los días festivos son muy importantes para la memoria del pueblo. Reflexionar y rememorar ciertos acontecimientos resulta fundamental a la hora de mantener viva la memoria de una sociedad.

En esta nota, repasamos todas las fechas y te contamos cuáles son los feriados 2021, días no laborables y puentes. A la hora de programar tus próximas vacaciones, es fundamental conocerlos. ¡No te lo pierdas!

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Feriados 2021, festivos y días mundiales En Argentina, ya está disponible el calendario de feriados 2021. Allí podemos conocer cuáles son las festividades y días mundiales que se conmemorarán en el año próximo. Los feriados del 2021 serán: 1 de enero: Año Nuevo

15 y 16 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

28 y 29 de marzo: Pascuas

1 de abril: Jueves Santo

2 de abril: Viernes Santo

2 abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 y 4 de abril: Pascuas Judías: Día no laborable

24 de abril: Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos

1 de mayo: Día del Trabajador

13 de mayo: Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán

24 de mayo: Feriado con fines turísticos

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. (feriado inamovible)

21 de junio: Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (17/06).

9 de julio: Día de la Independencia.

20 de julio. Fiesta del Sacrificio

8 de agosto: Año Nuevo Islámico

16 de agosto. Día del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (17/08).

7 y 8 de septiembre. Año Nuevo Judío

16 de septiembre: Día del Perdón.

8 de octubre: Feriado con fines turísticos.

11 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12/10)

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

22 de noviembre. Feriado con fines turísticos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

25 de diciembre: Navidad A continuación, repasamos las fechas más importantes del 2021 y qué se conmemora en cada una de ellas. 1 de enero 2021: Año nuevo En casi todo el mundo se celebra el 1 de enero como el inicio de un nuevo año, en función del calendario gregoriano. Este fue instalado por el papa Gregorio XIII en 1582. Por esto, el 1 de enero es considerado día festivo en casi todo el mundo. El 1 de enero se celebra el inicio de un nuevo año, en función del calendario gregoriano, instalado por el papa Gregorio XIII en 1582. COMPARTIR:

El año que viene no será la excepción y se celebrará el 1 de enero como uno de los feriados 2021 en Argentina. También se festeja en prácticamente todo el mundo, exceptuando países como China. Allí, por ejemplo, tienen su propio calendario y celebran su año nuevo según un calendario lunar, entre el 21 de enero y el 18 de febrero.

4 de enero 2021: Día Internacional del Braille

Este día se instauró como festividad en el año 2019 y su intención es crear mayor conciencia sobre la importancia del braille. De esta manera, aunque no se trate de un día feriado 2021, es fundamental destacar esta fecha en nuestros calendarios.

El braille consiste en la representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos. Se trata de un sistema de escritura utilizado por personas ciegas o con deficiencia visual. No solo es su medio de lectura, sino también de comunicación.

El Día Internacional del Braille se instauró en el 2019 con el objetivo de crear mayor conciencia sobre este sistema de lectura para ciegos. COMPARTIR:

24 de enero 2021: Día Internacional de la Educación

Los días internacionales dan la oportunidad para sensibilizar al público en general acerca de temas de gran interés. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la educación como derecho humano.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se remarca la necesidad de una educación primaria gratuita y obligatoria. En su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ONU reconoce que la educación es esencial para el éxito de sus 17 objetivos. Por ello solicita garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa.

27 de enero: Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto

En el 2005, la ONU designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En este día se conmemora la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945.

La intención de conmemorar este día es luchar por los valores universales en la construcción de un mundo basado en la igualdad. Por ello, se busca evitar la intolerancia hacia las minorías conmemorando la memoria de las víctimas del Holocausto.

11 de febrero 2021: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Este día fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su finalidad es facilitar el acceso y la participación para mujeres y niñas en la ciencia. Además, busca promover la igualdad y el empoderamiento del género femenino.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue aprobado para facilitar la participación de mujeres y niñas en la ciencia. COMPARTIR:

Este día es un recordatorio del papel fundamental que las mujeres y niñas desempeñan en las comunidades de ciencia y tecnología. Por esta razón, se intenta que la participación se fortalezca a partir de la colaboración con instituciones y patrocinadores de la sociedad civil.

13 de febrero 2021: Día Mundial de la Radio

En el año 2013, la Asamblea General de la ONU proclamó el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Durante esta jornada se pretende concientizar al público acerca de la importancia de la radio a nivel mundial.

Esta fecha se trata de un reconocimiento al papel que ha jugado radio a lo largo de la historia. A su vez, se trata de un mecanismo para fomentar el interés de las nuevas generaciones.

15 y 16 de febrero: Lunes y martes de Carnaval

Se trata de uno de los feriados 2021 “súper largos” del año, instalados con la intención de favorecer al turismo interno. Es un gran momento para aprovechar y viajar por el país.

El carnaval en Argentina presenta diversos festejos, con diferente identidad e idiosincrasia. Desde las fiestas del oeste en donde se mezclan las creencias cristianas con las ancestrales indígenas, hasta los carnavales del Litoral, con sus carrozas, desfiles y lentejuelas.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

En el 2002 se estableció esta fecha en la Ley N° 25.6333. Se trata de un día para conmemorar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, que duró de marzo de 1976 a diciembre de 1983. El objetivo de esta fecha es construir colectivamente un día de reflexión y análisis crítico de la historia reciente argentina.

La intención es que en las escuelas, por ejemplo, se analicen las consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura. Además, se incita a que los estudiantes se comprometan activamente en la defensa de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional.

2 de abril 2021: Viernes Santo y Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Este día se declaró con motivo del desembarco de las fuerzas armadas argentinas en el puerto Stanley en 1983. La intención era recuperar las Islas Malvinas ocupadas por el Reino Unido. Durante estos enfrentamientos, murieron cientos de jóvenes argentinos a los que se obligó a ir sin preparación alguna.

El viernes santo es, por su parte, una de las principales celebraciones del cristianismo: la denominada Semana Santa. El viernes se recuerda el aprisionamiento, la flagelación, crucifixión y muerte de Jesús.

4 de abril 2021: Pascua

La Semana Santa culmina el día domingo 4 de abril. En esta fecha, el cristianismo conmemora la celebración de la resurrección de Jesús.

Esta fecha se determina a partir del calendario lunar. El domingo posterior a la luna llena del equinoccio de primavera del hemisferio norte es Pascua. A partir de este día, se distribuyen el resto de las fechas: Domingo de Ramos, Semana Santa y Carnaval.

1 de mayo: Día del trabajador

En el Día del Trabajador se conmemora a los mártires de Chicago. Estos obreros iniciaron en 1886 una huelga gigantesca para conseguir una jornada laboral de ocho horas.

Gracias a esa lucha se consiguió no solo el trabajo de ocho horas al día, sino también los dos días de descanso. Por ello, en varios lugares del mundo se conmemora el Día Internacional del Trabajador en este día.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

En Argentina, se celebra el 25 de mayo como el día de la Revolución de Mayo. Ese día, pero en 1810, los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y formaron el primer gobierno patrio.

El 25 de mayo es una fecha central para reconocer el momento de la independencia argentina. Durante la Revolución de Mayo se dio inicio al proceso de surgimiento del Estado Argentino.