El Día de la Independencia de Argentina

Hechos más importantes y que debés recordar

En 1819, el Congreso sancionó una Constitución unitaria y centralista. En ella, otorgaba todo el poder a Buenos Aires y perjudicaba a las provincias. Estas no tardarán en rechazarla enérgicamente.

Personajes más importantes de la Independencia

La historia argentina estuvo lleno de hombres y mujeres que pusieron ideas y cuerpo en la conformación de la Patria. Sin embargo, con las luchas civiles entre unitarios y federales, muchos de sus esfuerzos quedaron en el olvido.

El proceso que siguió al día de la Independencia argentina, no fue fácil. Muchas veces los ejércitos se vieron obligados a luchar en importante desventaja. Sin embargo, gracias a su valor e ingenio lograron vencer al poder realista.

Además de ser grandes estrategas en la batalla, también pusieron su inteligencia al servicio de la planificación política. Su legado perdura aun hoy y resuenan en la memoria popular y en la historia argentina sus enseñanzas.

El general José de San Martín nació en Yapeyú, Corrientes, en 1778. Es conocido como el Libertador en América Latina. Su historia está llena de epopeyas increíbles. Como el cruce de una de las cordilleras más altas del mundo para liberar a Chile y Perú.

Además, ayudó a la campaña de Ecuador, enviando 1600 soldados, que garantizaron la victoria en Quito. Luego de reunirse con Bolívar, decidió dejarle sus tropas y regresar al país.

Fiel a sus principios, se negó rotundamente a participar en la larga guerra civil. Pedía que no se derramara más sangre americana. Sin embargo, sus súplicas no fueron escuchadas y debió exiliarse en Europa. No pudo volver, murió en Francia en el año 1850.