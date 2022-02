Esperan la movilización de 100 mil turistas en Buenos Aires por los feriados

Según el monitoreo del turismo en territorio provincial, cerca de 8,5 millones de personas disfrutaron los destinos bonaerenses desde el 1 de diciembre del 2021.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, indicó que, en el marco del programa PreViaje, alrededor de 100 mil turistas se movilizarán durante el fin de semana de carnaval. “Gracias a PreViaje, durante este fin de semana de carnaval, en la provincia se van a movilizar 100 mil turistas generando un consumo de $3 mil millones”, señaló en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, tras las declaraciones del funcionario provincial, pudo conocerse que Costa estuvo reunido durante la tarde de este jueves con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. Luego de compartir una imagen con el ex presidente de San Lorenzo, escribió: “En la mejor temporada de los últimos 10 años, me reuní con Matias Lammens. Este verano récord no pudo haber sido posible sin todas las herramientas que se llevaron adelante desde Nación y Provincia”.

Según al monitoreo de Turismo realizado en territorio provincial, cerca de 8,5 millones de personas ya disfrutaron de los destinos bonaerenses desde el 1 de diciembre del año pasado. Esta cifra es un 36,7% mayor que los números reflejados durante la temporada de verano 2020/21; un 7,5% más que en la 2019/20; un 15,4% más que en la 2018/19; y un 9% más que en la 2017/18.

Su publicación en redes sociales:

Cabe recordar que durante todo el mes de enero, específicamente en la segunda quincena, se vio un amplio nivel de ocupación en las diferentes provincias. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se destacaron el Partido de la Costa (95%), Mar del Plata (90%), Villa Gesell (94%), Pinamar (93%), Miramar (90%) y Tandil (76%). También hubo un importante movimiento turístico en localidades cordobesas: Villa Carlos Paz (86%), Mina Clavero (93%), Villa General Belgrano (95%) y Santa Rosa de Calamuchita (92%).

Con el PreViaje mencionado por Costa, también se vio una importante suba en la asistencia a los destinos patagónicos: Bariloche (97%), Las Grutas (95%), El Bolsón (99%), San Martín de los Andes (97%), Villa La Angostura (97%), Puerto Madryn (95%), El Calafate (91%) y Ushuaia (90%). En el mismo sentido, los niveles de ocupación son muy altos en Cuyo: 97% en San Rafael, 95% en Potrerillos y Malargüe (con 85% de promedio provincial en Mendoza), 96% en Merlo, 90% en Calingasta y 84% en Valle Fértil.

Además, destinos del Litoral como Gualeguaychú, Federación y Colón superan el 90% de ocupación, mientras que el promedio provincial de Corrientes es del 85% y la ocupación en Iguazú y El Soberbio, del 90%. También hay un gran movimiento turístico en el norte: 90% de ocupación en Cafayate y Cachi, 85% en San Lorenzo, 80% en Jujuy (promedio provincial), 76% en San Javier y 73% en Tafí del Valle.

“Con estos números tan alentadores que nos llegan desde destinos de todo el país se consolida una temporada de verano récord. Además, según las estadísticas que tenemos gracias a PreViaje, son muy buenas las proyecciones para febrero y el fin de semana largo de Carnaval. El turismo está en marcha en todo el país”, había manifestado hace un par de semanas el ministro Lammens.