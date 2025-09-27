Marcha Ni Una Menos por el triple femicidio en Varela: dónde y a qué hora es la movilización

Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 16 hs, el movimiento Ni Una Menos junto al colectivo feminista llevará adelante una nueva movilización para pedir justicia por el triple femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza y brutalmente asesinadas en una casa de Florencio Varela. Es la segunda marcha del movimiento de mujeres en la misma semana, luego de que el miércoles pasado salieran a las calles a mostrar su indignación por el hallazgo de los cuerpos.

"Ni una menos, vivas nos queremos", se escuchó nuevamente en las diferentes movilizaciones que se realizaron el miércoles tanto en Buenos Aires como en el resto de las provincias del territorio nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, se llevó adelante en Plaza Flores mientras que en La Matanza, hicieron lo propio en la rotonda de La Tablada -donde las tres jóvenes de 15 y 20 años fueron visas por última vez-.

A qué hora y dónde es la marcha de Ni Una Menos

"Este sábado, desde las 16, marchamos de Plaza de Mayo a Congreso, en CABA y en todas las ciudades del país. Dejen en comentarios los puntos de encuentro en sus ciudades. Nos vemos en las calles. Por Lara por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan", señalaron a través de su cuenta de Instagram la organización Ni Una Menos.

Junto a la publicación en redes sociales, desde la agrupación feminista publicaron diversos afiches que se verán durante todo el recorrido: "Justicia por Brenda, Morena y Lara", "Ni una Menos. Paren de matarnos. Todas las vidas importan", "No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios", "Acá no se deja de luchar", "Por las que ya no están", "Marcho para que no me tengas que avisar cuando llegás", "Acá están las feministas", "Estoy viva porque otras pelearon por mí", "Ninguna se salva sola" y "La violencia de género crece con el aval del Estado" son algunos de los textos que se observan.

"¡Ninguna vida es descartable! Ni Una Menos. ¡Vivas, libres y con derecho a decidir nos queremos! No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Hay pibas pobres, el Estado es responsable", agregaron en una segunda publicación. Además de marchar por el triple femicidio en Varela, también realizarán una acción en el marco del #28S, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto, Legal y Seguro.

