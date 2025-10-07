El último posteo de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada en Entre Ríos

Tras estar cuatro días desaparecida, este martes la Policía de Entre Ríos encontró el cuerpo de Daiana Mendieta en un aljibe de unos 10 metros de profundidad. La Justicia investiga el caso como femicidio y ya hay un sospechoso detenido. La joven de 22 años había sido vista por última vez el viernes pasado en la localidad Gobernador Mansilla, de la que era oriunda.

La investigación está a cargo de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, quienes ya se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona y ya han tomado declaración a diferentes testigos.

El último posteo de Daiana Mendieta en la mira de la Justicia de Entre Ríos

La Justicia tiene en la mira las redes sociales de Daiana, en especial, su último posteo en Instagram, que se publicó hace tres días cuando ya se encontraba desaparecida. En esa publicación, que va a acompañada de la canción Please Me de Maxi Trusso y Poncho, se ve una imagen de la joven y un epígrafe editado que dice: "Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva". Y más abajo se lee: "Sin filtro".

Los fiscales buscan determinar si este posteo fue hecho por la víctima o si lo hizo otra persona. Hasta el momento, el único detenido es un hombre de 55 años, conocido como "Pino", que tenía un vínculo con Daiana y que vivía a solo un kilómetro de su casa. De hecho, al parecer, tuvo contacto con ella muy poco antes de su desaparición.

Los últimos movimientos de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada en Entre Ríos

Los padres de Daiana Mendieta confirmaron a la policía que la joven había salido de su casa a las 20h del viernes 3 de octubre. Al cabo de dos horas, dejó de contestar y su celular se desconectó. Fue por eso que los familiares decidieron hacer la denuncia en la Comisaría de Gobernador Mansilla.

Testigos sostuvieron que Daiana estuvo con "Pino" por esas horas y, por eso, la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera ordenó un allanamiento en un galpón que el sujeto alquila en la calle Moreno y Pedro Lucero. En ese lugar, le secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux.

El individuo quedó detenido luego de resistirse al allanamiento y amenazar a la policía con un arma de fuego. La investigación aún está en una etapa primaria, pero, por supuesto, la hipótesis de femicidio es la que más suena en este caso.