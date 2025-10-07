Hallaron sin vida a Daiana Mendieta, la chica desaparecida en Entre Ríos

Daiana Mendieta, joven de 22 años desaparecida el 3 de octubre, fue hallada sin vida este martes en el marco de nuevos rastrillajes cerca de la ruta 12, en la zona de Gobernador Mansilla, departamento de Tala en la provincia de Entre Ríos. Fue vista por última vez el último viernes, cuando dejó su casa en el auto familiar -que luego fue hallado abandonado- y durante un allanamiento llevado a cabo en su domicilio, un hombre de 55 años fue detenido tras amenazar a la Policía con un arma. En el operativo se secuestraron tres teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux negra.

Uno de los puntos clave para reconstruir el recorrido realizado por Daiana lo brindaron las cámaras de seguridad públicas. Pero, por el momento, los oficiales de seguridad aguardan a tener novedades sobre las pericias de los dispositivos secuestrados para avanzar con la causa y detallar qué sucedió con la mujer.

Los trabajos de rastrillaje se retomaron durante la mañana de este martes y en ese contexto, el jefe de la Departamental Rosario del Tala, Pedro Silva, informó que las tareas se reiniciaron con la participación de entre 60 y 70 personas, incluyendo personal proveniente de Paraná.

El operativo se concentró en un camino vecinal conocido como "Los Zorrinos", el cual se encuentra en paralelo a la Ruta 12 y en las cercanías del lugar donde apareció abandonado el vehículo Chevrolet Corsa Classic de Daiana. Horas antes del hallazgo de la joven, el comisario Silva declaró: "Tenemos planificado rastrillar aproximadamente entre 700 y 800 metros lineales de jurisdicción rural".

Entre los instrumentos utilizados para el rastrillaje se contó con drones y perros entrenados, a su vez, en el operativo participaron equipos técnicos e investigadores especializados. Rápidamente, uno de los perros marcó un aljibe y allí encontraron a Daiana, a 10 metros de profundidad. "Por la vestimenta es ella, aún no se la sacó", añadieron a este portal. Se trata de la misma ropa con la que desapareció y que la propia familia denunció que llevaba al verla por última vez.

NOTICIA EN DESARROLLO