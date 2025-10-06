Testimonios clave para la causa del triple femicidio: declaró la mamá de Lara y mañana lo harán las madres de Brenda y Morena

Avanza la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela en el que asesinaron brutalmente a Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20). En esta semana, serán cruciales los testimonios de familiares de las jóvenes, en búsqueda de esclarecer sus últimas horas con vida.

Estela, la madre de Lara, la joven de 15 años, declaró ante la Justicia, luego habló por primera vez con los medios y pidió justicia por su hija. En sus declaraciones, desestimó por completo la hipótesis que sostiene que Lara le robara droga a Pequeño "J", líder narco peruano de 20 años y aparente autor intelectual del crimen.

En tanto, mañana martes declararán ante el fiscal Carlos Adrián Arribas las madres de Morena y Brenda.

La palabra de la madre de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela

Lara, Brenda y Morena se reunieron el viernes 19 de septiembre en la rotonda de La Tablada en La Matanza para ir a un domicilio en Florencio Varela donde presuntamente les habían prometido 300 dólares. Lo que no sabían es que formaba parte de un plan de engaño con el objetivo de asesinarlas. Con una Chevrolet Tracker las trasladaron hasta el lugar y esa sería la última vez que se sabría de ellas. También sería el último día que su madre vería a Lara con vida.

En diálogo con El Nacional de La Matanza, sobre los días en los que Lara estuvo desaparecida, la mujer recordó: "Tenía la esperanza de que pudiera volver y cuando nos enteramos se nos cayó el mundo encima".

También contó que no conocía ni a Brenda ni a Morena y admitió "sentirse culpable" por el asesinato de su hija. "Las tres son víctimas, no vale decir quién llevó a quién. A Lara me la mataron, a Morena y Brenda también. Yo me siento culpable", señaló.

Acerca de la hipótesis del crimen que sostiene que Lara junto a un supuesto novio le habrían robado dinero y droga al narcotraficante "Pequeño J" y que la habrían asesinado como venganza, Estela afirmó: "Si hubiesen robado droga, cómo se van a subir por 300 dólares. Si hubieran hecho lo que dicen, no habrían necesitado irse a trabajar las 3".

Cómo avanza la causa por el triple femicidio en Florencio Varela

La causa está a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, liderada por Carlos Adrián Arribas. Además, de levantar el secreto de sumario, tomarle declaración a Estela, la madre de Lara, el fiscal se mostró conforme con los avances que está presentando la investigación.

De hecho, garantizó que la causa llegaría a su fin muy pronto, puesto que se pudo detener a la mayoría de los miembros de la banda narco responsable de este triple femicidio. Según Arribas, esta semana se analizarán tres o cuatro perfiles más de sospechosos y esto permitiría llegar a conclusiones más firmes, pero no más allá de estos días.

En diálogo con la prensa, el fiscal indicó que si bien el móvil del crimen aún no está confirmado "la idea es ponerle broche final a la investigación esta misma semana". Asimismo, sostuvo que la causa no pasará al Fuero Federal como se pretendía.

Por el triple femicidio en Florencio Varela hay nueve detenidos: Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J"; Matías Ozorio, Víctor Sotacuro; Florencia Ibáñez; Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra; Miguel Ángel Villanueva Silva; y Ariel Giménez.