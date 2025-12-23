Femicidio en Jujuy: era 11 años mayor que su pareja, la mató de manera brutal y fue condenado a prisión perpetua

La Justicia de Jujuy condenó a Adrián Oscar Ochoa, de 26, a la pena de prisión perpetua por el femicidio de la adolescente Angelina Judith Gonzales, de tan solo 15 años. Fue declarado como autor responsable del delito de “homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género”.

La sentencia condenatoria fue emitida este lunes por el Tribunal con Función de Juicio integrado por las juezas penales Ana Carolina Pérez Rojas –presidenta de trámite-, María Alejandra Tolaba y María del Rosario Hinojo. Según determinó la investigación judicial, ambos habían mantenido una relación de pareja desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024.

Según la reconstrucción de los hechos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se detalló que el crimen se produjo en la tarde del pasado 3 de mayo entre las 15:52 y las 18:30 aproximadamente en una zona despoblada ubicada a orillas del río Las Pavas, en jurisdicción de la localidad de Pampa Blanca, a unos 55 km de la capital San Salvador de Jujuy.

Ochoa había logrado previamente acordar con Gonzales una cita para ese día. Cuando se produjo el encuentro, el sujeto “la condujo hacia el lugar antes mencionado ubicado a la vera del río Las Pavas, donde mantuvieron relaciones sexuales” pero en esas circunstancias, “ejerciendo un total desprecio hacia el género femenino y con claras intenciones de terminar con la vida de la joven, Ochoa procedió a agredirla físicamente”.

En la requisitoria de elevación a juicio de la causa, la fiscal Romina Núñez describió que el atacante “la tomó fuertemente del cuello hasta lograr quitarle la respiración, provocando su muerte” por asfixia. Con base en las pruebas reunidas y resultados de las pericias de rigor, la fiscalía detalló que “la víctima intentó defenderse con ambas manos, propinándole golpes y rasguños en la integridad corporal al acusado, pero este logró vencer la resistencia de la joven, causándole lesiones y hematomas”.

Luego de que se perpetuara el femicidio, el criminal intentó ocultar el cuerpo de su víctima, de modo que “procedió a taparlo con tierra y vegetación del lugar, para darse a la fuga”, agregó en su exposición la fiscal Núñez. El Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Poder Judicial de Jujuy informó que los fundamentos de la sentencia serán registrados en el Sistema de Gestión Judicial, en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia.

Intentó asfixiar a su ex pareja y le dio una golpiza con un cable a su hijo

Un violento episodio se registró en la localidad de El Talar, donde un hombre intentó asfixiar a su ex pareja y además, atacó con un cable a su hijo menor de edad, luego de que el niño intentara pedir auxilio. De acuerdo a lo que se pudo conocer, el victimario se presentó en la casa de su ex pareja ubicada en el barrio El Progreso de la mencionada localidad, siendo atendido por sus hijos que permitieron el ingreso al inmueble.

En el lugar, el sujeto comenzó a hacerle cuestionamientos a su ex pareja, escalando en violencia hasta comenzar a amenazarla, por lo que la mujer, temiendo por su integridad física, intentó refugiarse en una de las habitaciones del lugar. El agresor logró alcanzar al niño y bajo amenazas, lo obligó a que ingresara a la vivienda, donde le dio una golpiza con un cable en diferentes partes de su cuerpo y el rostro, hasta que su madre pudo interceder para frenar el ataque.

Tras un par de horas de tensos momentos, finalmente el hombre se retiró de la casa con rumbo desconocido, por lo que la mujer se dirigió a la Seccional N.º 43 para radicar la denuncia y solicitar que se tomen las medidas legales del caso. El hecho tuvo lugar hace algunos días y las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la unidad penitenciaria, bajo las directivas del ayudante fiscal del MPA.