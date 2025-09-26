Femicidio de Micaela García: ordenan un nuevo juicio contra uno de los acusados

Este viernes 26 de septiembre, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos solicitó realizar un nuevo juicio para juzgar a Néstor Pavón como coautor del femicidio de Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017 a la salida de un boliche en Gualeguay.

Por decisión del Tribunal de Juicio de Gualeguay, el sujeto había sido condenado -en primera instancia- por "encubrimiento agravado" a una pena de cinco (5) años de prisión, ya que los jueces consideraron que no había participado en el abuso sexual y posterior asesinato de la joven de 21 años que, más tarde, inspiró la Ley Micaela -promulgada en 2019 y que establece la capacitación obligatoria sobre violencia de género a todas las personas que se desempeñen en cualquiera de los Tres Poderes del Estado-.

Hasta el momento, el único condenado a prisión perpetua por el asesinato de Micaela es Sebastián Wagner, quien trabajaba en el taller de Pavón.

Néstor Pavón podría ser condenado como coautor del femicidio de Micaela

Pavón fue excarcelado en septiembre del 2020 tras cumplir los dos tercios de la condena por encubrimiento del asesinato de Micaela. Es decir ni siquiera logró cumplir la condena completa por determinación del Superior Tribunal de Entre Ríos, argumentando que la sentencia final "carecía de fundamentación adecuada".

Su proceso legal tuvo diversas idas y vueltas, tanto que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La familia y la fiscalía solicitaron, en diversas ocasiones, que se lo vuelva a juzgar en un nuevo juicio oral porque consideran que no solo "encubrió" el hecho, sino que, además, fue coautor del crimen.

Ahora, la Corte Suprema -con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- hizo lugar a los planteos de la querella y la fiscalía, y ordenó “dejar sin efecto la sentencia apelada” y que un jurado popular juzgue a Pavón como coautor del hecho. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz entendió que el recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja, "es inadmisible".

De esta manera y teniendo en cuenta el dictamen del procurador general Eduardo Casal, finalmente sí habrá otro juicio en la causa por el femicidio de Micaela García y, en este caso, a Pavón le cabría una nueva condena mucho mayor.

La situación del abusador y femicida Sebastián Wagner

En tanto, Sebastián Wagner, que tenía antecedentes de violación, se encuentra condenado a prisión perpetua por "la captación, abuso sexual y muerte" de Micaela García. Al momento del asesinato, el sujeto se encontraba con libertad condicional por las dos sentencias por abuso sexual.

Había sido liberado por el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien fue sometido a un jury que, luego, quedó sin efecto.