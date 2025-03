El desgarrador mensaje de los padres de Catalina luego de la condena a Néstor Soto: "El dolor sigue intacto"

Pese a que los jueces Susana Frascaroli, Horacio Carranza y María Gabriela Rojas Moresi, del Tribunal II, convalidaran el veredicto emitido por un jurado popular y condenaran a prisión perpetua a Néstor Aguilar Soto por el crimen de Catalina Gutiérrez, los padres de la víctima, Marcelo Gutiérrez y Eleonora Vollenweider, aseguraron que "el dolor sigue intacto y continúa igual". "Es una persona oscura y siniestra", fue una de las frases que lanzó este jueves por la mañana la mamá de la chica sobre el femicida.

Este miércoles, previo a la sentencia, se habían dado a conocer los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa para la resolución del juicio. El fiscal Marcelo Sicardi fue tajante al justificar por qué considera que el asesinato fue en el contexto de violencia de género. “Queda claro que existe un binomio superior e inferior y Néstor era el dominante”, afirmó Sicardi para explicar el agravante, y aseguró que el joven de 22 años "ejercía una tremenda violencia psicológica con todas sus amistades cercanas de mujeres”.

La Justicia actuó de manera rápida y esto trajo un poco de "alivio" para la familia, ya que Soto estaba preso menos de 24 horas después de asesinar a Catalina. Sin embargo, los padres evidenciaron el sufrimiento que padecen desde el 17 de julio de 2024. "Catalina ha movilizado a todo el mundo. La lucha ha sido cruel, el juicio ha sido muy movilizante", afirmó Eleonora. Si bien la detención "alivia, ayuda, acompaña y da un poco de paz", remarcó que "el dolor traspasa y te parte”.

"Lo que pasó fue terrible. Catalina hacía un culto a la amistad y realmente quería a sus amigos, y lo quería particularmente a Néstor", afirmó la mamá en diálogo con LN+. En ese marco, detalló que esa fatídica noche que sucedió en el barrio Ampliación Kennedy, su hija "fue con toda su inocencia" a buscar a Soto para festejar el Día del Amigo y se encontró con un "lobo con piel de cordero'". El oriundo de Río Negro era examigo y compañero de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El cuerpo de la joven fue encontrado con múltiples lesiones durante la madrugada del jueves 18 de julio en el asiento trasero del auto Renault Clio de la familia, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La autopsia determinó que murió de asfixia por estrangulamiento.

La Justicia lo condenó por el delito de homicidio calificado por mediar violencia de género y criminis causa. En relación con el proceso judicial, Vollenweider señaló que "fue muy movilizante y muy cruel". A su vez, apuntó contra la defensa que encabezó la abogada Ángel Burgos Niño: "Fue muy dura, aunque entiendo que tuvieron que buscar mentiras y artilugios para intentar zafar de esta condena que era cantada, pero lo nuestro fue tan prolijo, con tantas pruebas”, prosiguió la mujer, visiblemente afectada. “Fue un mimo al alma, aunque nada cambia. Catalina nunca más volverá a estar”, reconoció cuando el juzgado condenó a prisión perpetua a Soto.

Eleonora Vollenweider habló ayer ante el Tribunal de la Cámara Undécima del Crimen de Córdoba. Sin poder evitar llorar desde el primer momento, se dirigió directamente a Soto y le pidió que lo mirara a la cara, pero el asesino jamás lo hizo. “Me sobra un lugar en la mesa, me sobra una cama, me sobra un lugar en el auto y me sobra todo el amor que tengo que no puedo darle a Catalina”, expresó de forma desgarradora y siguió: “La extraño y su ausencia es durísima”. Después de eso, se dirigió al homicida y le dijo: “Néstor no solo mataste a Catalina, me mataste a mí, a Marcelo y a Lucía. Mataste proyectos y futuro”. “Vos como nadie conocías a Catalina, sabías lo que te quería”, sentenció.

Al respecto, sostuvo que no se "arrepiente" de lo que le dijo a Soto. "Si el futuro de él hubiera sido distinto, la vida de mi hija estaría viva y estarían compartiendo su primer día de Arquitectura de quinto año", remarcó. Aunque aseguró que sí le faltaron "decirle muchas cosas" y le envió un último mensaje: "Quiero desearle que todos los días de su vida sufra el doble de lo que yo sufro".

Por su parte, Marcelo Gutiérrez, sostuvo que "lo que hizo" su esposa durante el juicio "fue increíble". En cuanto a la sentencia, manifestó: "Siento, con todo el dolor y tristeza, un poco más de tranquilidad y paz por haber logrado la cadena perpetua para este asesino". Asimismo, dijo que, de ahora en más, "no les queda otra que seguir" por Lucía, su otra hija, ya que "tiene todo el futuro por delante".

Mientras que también le envió un mensaje a los jóvenes para intentar concientizar y prevenir para que no las familias no tengan que vivir una situación que les tocó y toca vivir a ellos: "Decirle a los chicos que se animen a contarles a los padres cuando ven este tipo de actitudes, como el control de los horarios y demás", señaló. Sin embargo, sostuvo que esto "sería lo ideal", pero aclaró que "no es fácil".

La hermana de Catalina Gutiérrez denunció que Néstor Soto manipuló un video para evitar el femicidio

Tras la condena a Néstor Soto, Lucía Gutiérrez, la hermana de Catalina, publicó un emotivo mensaje en la red social Instagram. "Se hizo justicia, angelito mío. Podés estar en paz", escribió la hermana menor en una de las historias que compartió en su cuenta, acompañada de una fotografía en la que se la ven juntas.

En el mismo texto, la joven agregó: "Prometo honrar tu vida para siempre, hasta mi último día de vida". Y afirmó: "Te amo con mi alma entera". Luego, en otro mensaje que publicó en la misma red social, la joven apuntó contra Soto, a quien calificó de "basura". Y junto con la imagen que subió del femicida, durante la última audiencia del juicio, añadió: "Te deseo lo peor de la vida".

Antes de la sentencia, Lucía hizo una grave denuncia: según manifestó, Soto manipuló un video para evitar la figura de femicidio. Si bien el rionegrino tiene su cuenta personal en estado privado, también cuenta con otra pública en la que subió diferentes videos. Entre ellos, uno que había sido solicitado como prueba previo al veredicto final.

“Por favor ayuden a difundir. Pidió al jurado popular que revisen ese Instagram como prueba cuando ella (Burgos) ya lo había manipulado”, redactó la hermana de Catalina. Y apuntó: “El asesino pensó que si editaba la el único video fijado que tiene en su cuenta iba a ganarse al jurado, pero en la descripción figura que se editó hace 10 horas”.

El fiscal Sicardi mostró anotaciones que el femicida realizó en su celular sobre Catalina que evidencian la violencia implícita que existía de él hacia ella. Con el Tribunal, el acusado y los familiares observando, Sicardi expuso cómo en sus notas Soto desplegaba todos los sentimientos hacia ella. “Sobre la pana esta, no sé de dónde le agarré tanto cariño. Literalmente siento que no se lo merece, no quiero decir que hay gente que es merecedora de mi cariño, pero hay personas a las que no trato como trato a Cata. Es una persona tan pasajera”, leyó el fiscal.

Muchas de esas anotaciones, redactadas en tercera persona, revelan qué pensaba de su vínculo: “Le diste ese cariño a Cata G., a Orne y viste cómo son capaces de dártelo. Te estás encariñando sin saber por qué”.