El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Ciudad de Buenos Aires determinó otorgarle tres años de prisión en suspenso a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 en el departamento del imputado, ubicado en la calle Aguilar al 2300, en el barrio de Belgrano.

Tras varias semanas de audiencias, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle resolvieron condenar a Pettinato a una pena de tres años de prisión en suspenso por el incendio culposo que mató a Melchor Rodrigo. Le impusieron seguir con sus tratamientos de adicción y fijar domicilio. El tribunal dio a conocer el fallo en una audiencia virtual que comenzó a las 9 de la mañana.

La condena se dictó en concurso real con la pena previa de nueve meses por abuso de una menor, que también fue dictada en suspenso. Es decir, los tres años en suspenso se dictan por la sumatoria de ambas condenas, tanto la muerte accidental de Rodrigo como por el abuso simple de una joven de 15 años. Además, según determinó el Tribunal, Pettinato deberá entregar una muestra genética al Registro de Abusadores.

Las posturas enfrentadas durante el juicio

Durante los alegatos, las partes sostuvieron posiciones contrapuestas. El fiscal Fernando Klappenbach había solicitado una pena de 4 años y 7 meses de prisión al considerar que el incendio fue producto de una conducta culposa (negligente), y no intencional.

En cambio, la querella, que representa a la familia de la víctima, pidió una condena mucho más severa: 15 años de prisión bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, que implica que Pettinato actuó con conocimiento del riesgo o con intención de provocar el incendio.

La defensa, por su parte, había solicitado la absolución del imputado, argumentando que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal en el hecho.

El delito de estrago doloso seguido de muerte contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión. La calificación culposa tiene un rango menor. El tribunal optó por una posición intermedia / se inclinó por el pedido de la fiscalía / se alineó con la querella (según corresponda, pero se deja abierto).

El incendio que derivó en la causa

El episodio ocurrió la noche del 16 de mayo de 2022. Según la investigación, se desató un incendio en el living del departamento de Pettinato mientras el neurólogo Melchor Rodrigo se encontraba allí. Las pericias determinaron que el fuego se originó por una “llama libre” (encendedor o fósforo) y no por una falla eléctrica, un punto central del debate durante el juicio.

La autopsia reveló que la víctima sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y que aún estaba con vida al momento de iniciarse el siniestro, lo que agravó las consecuencias.

Los antecedentes del acusado

El caso adquirió relevancia pública no solo por la gravedad del hecho, sino también por la figura de Pettinato, vinculado al ámbito artístico y mediático. El imputado ya contaba con una condena previa por abuso sexual simple a una menor, un antecedente que fue considerado durante el proceso y que, en caso de una nueva sentencia, podría unificarse.

Lo que viene

Con el veredicto ya dictado, la defensa podría presentar recursos de casación ante instancias superiores. La familia de la víctima, en tanto, espera que la pena impuesta haga justicia por la muerte de Melchor Rodrigo.