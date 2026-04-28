De 200 locales en todo el país a solo 70: está por desaparecer una famosa cadena de comida del 2000

Subway supo ser sinónimo de sándwich a medida. En la Argentina de los años 2000, la cadena se multiplicó como hongos: casi 200 locales a lo largo y ancho del país. Pero ese furor se apagó. Hoy, la firma lucha por mantener abiertas sus puertas con menos de 70 sucursales en todo el territorio nacional. El derrumbe es tan pronunciado que los rumores sobre un posible cese total de operaciones ya circulan entre consumidores y franquiciados.

El fenómeno no es local. A escala global, la compañía cerró más de 7 mil puntos de venta en los últimos años. La estrategia de expansión desmedida que funcionó en el pasado dejó paso a un modelo de “crecimiento inteligente” que prioriza la rentabilidad y la calidad por sobre la cantidad. Pero en la Argentina, la tormenta perfecta —inestabilidad económica, costos fijos disparados, caída del consumo— hizo que el ajuste fuera especialmente doloroso.

Locales que cierran sin aviso y trabajadores en el aire

En Buenos Aires y otras provincias, varias sucursales emblemáticas bajaron sus persianas sin previo aviso, dejando a los empleados sin empleo y a los clientes habituales sin su lugar de confianza. La competencia feroz con otras cadenas de comida rápida, que supieron adaptarse mejor a las nuevas demandas, terminó de desplazar a Subway del podio de preferencias.

Los franquiciados, por su parte, enfrentan dificultades cada vez más grandes para sostener los cánones operativos. A pesar de las remodelaciones y la incorporación de tecnología, la baja sostenida en las ventas no se revierte. El modelo de negocios basado exclusivamente en franquicias, que permitió la explosión inicial, hoy muestra un agotamiento estructural.

¿Un recuerdo nostálgico?

Para los fanáticos de los sándwiches personalizados, el panorama es desalentador. Cada cierre de una sucursal cercana es una pérdida. Mientras la casa matriz intenta consolidar una red más eficiente, los analistas advierten que el tiempo se agota. Subway lucha por no convertirse en un recuerdo del pasado, mientras el consumidor argentino, golpeado por la crisis, vira hacia otras propuestas gastronómicas más accesibles o con mejor relación precio-calidad.

La pregunta ya no es si la marca podrá recuperar su esplendor, sino si logrará sobrevivir en un mercado que la está dejando atrás.