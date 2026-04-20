Las amenazas de tiroteos en escuelas de distintos puntos del país encendieron las alarmas y obligaron a las autoridades a actuar de manera rápida y sensata. En un contexto de creciente preocupación por el aumento de casos, en distitnas provincias se implementaron operativos de control que suman allanamientos, inspecciones dentro de los establecimientos y un refuerzo de la seguridad en los momentos de ingreso.

Aunque los procedimientos varían según la jurisdicción, el denominador común es el objetivo de prevenir las situaciones que puedan poner en riesgo a las y los estudiantes y de transmitir calma a todas las comunidades educativas.

Medidas adoptadas en distintas escuelas del país por amenazas de tiroteo

Este lunes se realizaron allanamientos a dos adolescentes de 16 años en Puerto Madryn, en el marco de una causa por intimidaciones vinculadas a este tipo de amenazas en escuelas. La intervención forma parte de una serie de acciones para investigar el origen de los mensajes.

En otras provincias, el foco estuvo puesto en la prevención en el interior de las escuelas. En Salta, por ejemplo, se reforzaron los controles y en una institución se llegaron a revisar más de 400 mochilas. En la misma línea, la provincia de Tucumán incrementó la presencia policial en las puertas de los establecimientos.

Corrientes, por su parte, también adoptó medidas particulares. En diferentes colegios le solicitaron a las y los estudiantes asistir sin mochila, para agilizar los momentos de ingreso y evitar demoras en los controles individuales.

Prevenir, con información y trabajo conjunto

Además de los operativos, en algunas provincias se avanza con estrategias de concientización. En Santa Fe, por ejemplo, las autoridades anunciaron una conferencia de prensa para comunicar medidas y recomendaciones, principalmente dirigidas a padres y directivos.

A su vez, en Misiones, el Ministerio de Educación lanzó un plan que incluye la difusión de materiales específicos para las familias, los equipos directivos y las y los docentes. El objetivo es fortalecer la convivencia escolar y mejorar la detección temprana de posibles situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad educativa.

Si bien la intensidad de las medidas varía según el lugar donde se mire, en todo el país se observa un objetivo en común, que es el de reforzar los controles y la búsqueda de respuestas coordinadas, para actuar en consecuencia de un escenario que se mira con temor y genera incertidumbre en toda la población.