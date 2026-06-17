Mi Escritura, Mi Casa: Kicillof entregó más de 340 títulos de propiedad gratuitos a familias bonaerenses

En el marco del programa provincial Mi Escritura Mi Casa, el gobernador Axel Kicillof hizo entrega de 347 escrituras gratuitas a familias de Chascomús, Desde la Provincia de Buenos Aires se busca garantizar el acceso al título de propiedad para miles de bonaerenses y brindar seguridad jurídica sobre sus viviendas.

"Es fundamental poner en valor la importancia del rol del Estado en el día a día de las familias: estas escrituras gratuitas no son un regalo, son un derecho de los bonaerenses y lo estamos haciendo valer", afirmó Kicillof durante el acto. "Los títulos que entregamos certifican la propiedad de las casas, brindan una palanca para apostar al progreso y garantizan el legado que va a facilitar el futuro a las próximas generaciones", agregó.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente Javier Gastón, el mandatario provincial remarcó el impacto que tiene la regularización dominial en la vida cotidiana de las familias.

Seguridad jurídica y tranquilidad para las familias

La entrega forma parte de una política provincial orientada a facilitar el acceso a la escritura de viviendas para familias que, en muchos casos, no podrían afrontar los costos que implica realizar ese trámite por vías privadas. Con esta nueva adjudicación, ya son 1.986 los títulos de propiedad entregados en Chascomús desde el inicio de la actual gestión bonaerense.

Desde el Gobierno provincial destacan que contar con una escritura permite consolidar derechos, otorgar mayor seguridad patrimonial y garantizar la transmisión legal de los bienes a futuras generaciones. Además, brinda respaldo jurídico a las familias y fortalece la integración social de quienes logran regularizar la situación de sus viviendas.

En ese sentido, Kicillof sostuvo: "Mientras el Gobierno nacional pretende destruir al Estado y nos quiere hacer creer que la única libertad que existe es la de comprar, este programa provincial llegó para reducir desigualdades".

"Las escrituras pueden tramitarse en el sector privado, pero cuestan muy caro y no todos tienen los recursos: estamos demostrando que las soluciones no aparecen por la mano invisible del mercado, sino por un Gobierno comprometido con su obligación de garantizar derechos", añadió.

Por su parte, el intendente Javier Gastón resaltó el impacto que tiene esta política en la comunidad local. "Gracias a la decisión política del Gobierno provincial hoy muchos vecinos de Chascomús están recibiendo ese bien tan necesario que es la escritura: ahora cuentan con el DNI de sus viviendas y la tranquilidad definitiva de que la casa es oficialmente de cada familia".

La entrega realizada en Chascomús se suma a las distintas acciones que la Provincia desarrolla para garantizar el acceso a derechos vinculados a la vivienda y brindar soluciones concretas a vecinos que durante años esperaron la posibilidad de obtener la escritura definitiva de sus casas.