Temporada de piletas: cinco opciones buenas, bonitas y baratas cerca de CABA

Empieza la temporada de verano 2025 y junto a ella, una nueva oportunidad para apaciguar las altas temperturas en una de las piletas cercanas a la Ciudad de Buenos Aires. Ya sea el norte, sur u oeste del Conurbano bonaerense, las propuestas son múltiples en matería de distancia y presupuesto.

¿Cuáles son las cinco piletas buenas, bonitas y baratas cerca de CABA?

Open Park Land en San Justo

Open Park cuenta con cuatro piletas de agua y toboganes acuáticos como su principal atractivo. A ello se suman canchas de beach vóley, fútbol, fútbol-tenis y fútbol playero, clases de aquagym, guardarropas, un buffet, una heladería, parrillas, sombrillas para alquilar y recreación para grandes y chicos.

Dirección: Rincón 3170 entre Mendoza y Avenida Villegas

Día y horario: todos los días entre las 10 y las 20 hrs.

Precios Open Park Land

Lunes a sábados

De 6 a 12 años: $ 17.000

Desde 13 años: $ 20.000

Domingos y feriados

De 6 a 12 años: $ 21.000

Desde 13 años: $ 24.000

Aquafan en Tigre

La mayor atracción del Parque de la Costa, Aquafan ofrece toboganes acuáticos con vista al río Luján, piscinas para jugar, una pileta con olas, restaurantes, vestuarios, lockers, Turbolance y navegación en el río Bravo con gomones.

Dirección: Vivanco 1509

Día y horario: viernes, sábados, domingos y feriados desde las 10 hrs.

Precios Aquafan

El Pasaporte Aquafan se compra online en laticketera.com.ar. Hay pasaporte diario desde $ 33.750 o para toda la temporada desde $ 223.200.

Las Clavelinas en Ingeniero Maschwitz

Las Clavelinas es un complejo turístico con hospedaje y amplias instalaciones para recrearse y descansar ubicados sobre la Colectora Este de la Panamericana.

Dirección: Ingeniero Maschwitz, sobre la Colectora Oeste de la Panamericana, Km 43,5 (Ramal Escobar)

Día y horario: martes a domingos de 9 a 19 hrs.

Precios Las Clavelinas

De martes a viernes

Acceso a la pileta y uso de todas las instalaciones: $18.000

Sábados

Acceso a la pileta y uso de todas las instalaciones: $22.000

Domingos

Acceso a la pileta y uso de todas las instalaciones: $ 26.000

El Bambi en Berazategui

El Bambi cuenta con tres canchas de paddle, una de piso sintético de fútbol 6 y espacio de beach vóley, como el complemento perfecto de la pileta.

Dirección: Avenida 21 y 138 (Berazategui)

Día y horario: sábados y domingos desde las 10 hasta las 19 hrs.

Precios en El Bambi

Diciembre

Acceso a la pileta: $ 7000

Hasta 4 años: gratis

Enero

Acceso a la pileta: $ 10.000

Hasta 4 años: gratis

Pejerrey Club en Quilmes

Emplazado sobre la Costanera de Quilmes y con vista abierta del Río de la Plata, Pejerrey Club dispone de un parque arbolado de tres hectáreas ideales para disfrutar el verano. Quinchos cerrados y al aire libre, juegos para chicos, un polideportivo, dos canchas de tejo, parrillas, mesas, bancos y sillas, son algunas de las opciones que complementan a su inmensa pileta.

Dirección: Avenida Cervantes y Avenida Isidoro Iriarte (Quilmes).

Día y horario: de lunes a domingos, con excepción de los martes, de 11 a 19 hrs.

Precios en Pejerrey Club de Quilmes

Día de pileta y parque (SOCIOS)

Mayores: $ 9000.

Menores: $ 4000 (a partir de los 7 años).

Revisión médica: $ 2500 (cada 30 días).

Día de pileta y parque (NO SOCIOS)