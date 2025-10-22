Del norte del AMBA hasta el corazón del Delta o el extremo norte bonaerense, existen cinco puntos donde el wakeboard es protagonista.

El wakeboar, acaso uno de los deportes de mayor adrenalina, en el que un rider sobre una tabla es remolcado detrás de una lancha para realizar maniobras aéreas, no para sumar adeptos y ya cuenta con un circuito de sitios en la provincia de Buenos Aires donde poder practicarlo.

Con su sello distintivo devenido de la combinación de técnicas de esquí acuático, snowboard y surf, los cursos de agua naturales como ríos, lagos y áreas de aguas abiertas suelen ser los escenarios que generalmente se utilizan para ejecutarlo.

"El rider suele ser remolcado por una cuerda detrás de una lancha, pero también puede ser remolcado por sistemas de cables y por otros vehículos motorizados como motos acuáticas, automóviles, camiones y vehículos todo terreno", repasó el sitio oficial de la Academia de Wakeboard en su apartado descriptivo.

¿Dónde hacer Wakeboar en la provincia de Buenos Aires?

Del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el corazón del Delta o el extremo norte bonaerense, existen cinco puntos donde el wakeboard es protagonista.

1) Club Wakeboar en Campana

El Club Wakeboard Campana ofrece clases para todos los niveles, alquiler de equipos y un ambiente relajado.

“Muchos de los que vienen nunca habían practicado Wakeboard y se van felices por haber logrado pararse sobre la tabla. Eso es lo que más nos gusta: que todos se animen”, señaló Matías Bonadeo, instructor en Wakeboard Campana a Andigital.

Más información

Teléfono: 03489 51-2655

Días y horarios: de lunes a viernes de 14 a 18 horas / fines de semana de 10 a 13 horas

2) Pampa Cable Park en Zárate

Ubicado en el camping Las Tejas sobre la ruta 12, a 95 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Pampa Cable Park es la primera escuela de wakeboard con sistema de cables tamaño completo (full-size) de Argentina y una de las más grandes de América.

Con un recorrido de 710 metros y capacidad para hasta diez riders simultáneos, ofrece dos modalidades: uno circular para atletas avanzados y otro lineal para principiantes.

Más información

Instagram: @Pampa Cable Park

WhatsApp: +5491127392697

Días y horarios: Miércoles a Viernes 13:00-19:00 / Sab, Dom y feriados 10:00-19:00

3) CH Wakeboard en Belén de Escobar

CH Wakeboard ofrece clases personalizadas, wakesurf y cable, todo en un entorno rodeado de árboles y paz, bajo una apuesta de comunidad, con un aprendizaje desde cero.

Más información

Instagram: @CH WAKE

4) Renton Park en San Nicolas de los Arroyos

Con infraestructura moderna, entorno natural y propuestas integradas con camping, restaurante, actividades outdoor, Renton Park se convirtió en la mejor escapada para recargar el cuerpo y la mente.

Más información

Instagram: @Renton escuela de wakeboard / @Sebasescudero

Días y horarios: de lunes a viernes y domingos (horarios a coordinar)

5) Wake School Gabriela Diaz en Tigre

La escuela de wakeboard, wakesurf y esquí náutico desde 1997, Wake School de Gabriela Diaz en el Río San Antonio Tigre ofrece clases para todos los niveles. Cuentan con dos lanchas e instrucciones disponibles en toda época del año.

Más información