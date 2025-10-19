Muy pocos la conocen: la ciudad de playas vírgenes ideal para una escapada en las vacaciones de verano 2026

Nueva Atlantis queda a solo cuatro horas de CABA y es el destino ideal para una escapada de verano en 2026

Las vacaciones de verano 2026 se encuentran cada vez más cerca y Buenos Aires ofrece muchísimos destinos ideales para una escapada. Sin embargo, una localidad se destaca por sus playas vírgenes y solitarias: Nueva Atlantis. Se trata de una ciudad que se vuelve el lugar perfecto para quienes buscan relajarse y disfrutar del calor en el mar.

Nueva Atlantis: la ciudad costera que pocos conocen y es ideal para el verano 2026

Ubicada a solo 350 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nueva Atlantis es una pequeña localidad que cuenta con playas extensas y tranquilas, poco habitadas, que se vuelven el entorno perfecto para descansar, tener tardes de lectura lejos del ruido, disfrutar de la naturaleza y hasta dar largas caminatas a la orilla del mar.

En Nueva Atlantis prima la calma, por lo que es el lugar para quienes buscan relajarse y reconectar con uno mismo. Ya sea explorar las dunas, observar las estrellas a la noche, andar en bicicleta o recorrer, los días se llevan sin apuro. Además, la zona es segura y perfecta para moverse libremente.

Nueva Atlantis cuenta con una extensa playa virgen, tranquila y poco conocida ideal los que buscan descansar

¿Qué otras cosas se pueden hacer en Nueva Atlantis?

Además de sus playas amplias, vírgenes y casi inexploradas, este destino ofrece la posibilidad de recorrer la costanera, practicar deportes acuáticos, como kayak o paddle surf, realizar pesca deportiva o disfrutar de su gastronomía, ferias artesanales y eventos culturales. Al limitar con Mar de Ajó se recomienda viajar allí para disfrutar de una vida más nocturna y con mayores opciones gastronómicas.

Además de disfrutar la playa, la ciudad cuenta con otros atractivos turísticos:

El Faro San Antonio , ubicado unos 10 kilómetros al norte de la localidad, ofrece una increíble vista panorámica de la costa.

, ubicado unos 10 kilómetros al norte de la localidad, ofrece una increíble vista panorámica de la costa. Visitar atracciones en localidades cercanas de la Costa como ir al Parque Temático Costa Salvaje y al Laberinto de Las Toninas.

Además de descansar, en Nueva Atlantis se puede practicar deportes acuáticos, como kayak o paddle surf, pescar o disfrutar de la gastronomía

Cómo llegar a Nueva Atlantis

Nueva Atlantis se encuentra a solo cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no es necesario viajar demasiado para comenzar las vacaciones o tener una relajante escapada. Llegar es muy fácil: