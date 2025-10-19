Muy pocos la conocen: la ciudad de playas vírgenes ideal para una escapada en las vacaciones de verano 2026

Las vacaciones de verano 2026 se encuentran cada vez más cerca y Buenos Aires ofrece muchísimos destinos ideales para una escapada. Sin embargo, una localidad se destaca por sus playas vírgenes y solitarias: Nueva Atlantis. Se trata de una ciudad que se vuelve el lugar perfecto para quienes buscan relajarse y disfrutar del calor en el mar.
Nueva Atlantis: la ciudad costera que pocos conocen y es ideal para el verano 2026
Ubicada a solo 350 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nueva Atlantis es una pequeña localidad que cuenta con playas extensas y tranquilas, poco habitadas, que se vuelven el entorno perfecto para descansar, tener tardes de lectura lejos del ruido, disfrutar de la naturaleza y hasta dar largas caminatas a la orilla del mar.
En Nueva Atlantis prima la calma, por lo que es el lugar para quienes buscan relajarse y reconectar con uno mismo. Ya sea explorar las dunas, observar las estrellas a la noche, andar en bicicleta o recorrer, los días se llevan sin apuro. Además, la zona es segura y perfecta para moverse libremente.
¿Qué otras cosas se pueden hacer en Nueva Atlantis?
Además de sus playas amplias, vírgenes y casi inexploradas, este destino ofrece la posibilidad de recorrer la costanera, practicar deportes acuáticos, como kayak o paddle surf, realizar pesca deportiva o disfrutar de su gastronomía, ferias artesanales y eventos culturales. Al limitar con Mar de Ajó se recomienda viajar allí para disfrutar de una vida más nocturna y con mayores opciones gastronómicas.
Además de disfrutar la playa, la ciudad cuenta con otros atractivos turísticos:
- El Faro San Antonio, ubicado unos 10 kilómetros al norte de la localidad, ofrece una increíble vista panorámica de la costa.
- Visitar atracciones en localidades cercanas de la Costa como ir al Parque Temático Costa Salvaje y al Laberinto de Las Toninas.
Además de descansar, en Nueva Atlantis se puede practicar deportes acuáticos, como kayak o paddle surf, pescar o disfrutar de la gastronomía
Cómo llegar a Nueva Atlantis
Nueva Atlantis se encuentra a solo cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no es necesario viajar demasiado para comenzar las vacaciones o tener una relajante escapada. Llegar es muy fácil:
- En auto: desde Capital Federal hay que tomar la Ruta 2 hasta la localidad de Dolores y girar en la salida en dirección a San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó que conecta con la Ruta Provincial 63. Continuar por la RP 11, pasar Mar de Ajó e ingresar a Nueva Atlantis por la Avenida Roldán.
- En colectivo: hay empresas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Partido de la Costa y ofrecen paradas cercanas a Mar de Ajó, desde la localidad limítrofe se puede llegar fácilmente a Nueva Atlantis en taxi o remis.