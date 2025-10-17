El verano está cada vez más cerca y los argentinos comenzaron a buscar opciones para irse de vacaciones. Durante la época de altas temperaturas, la Costa Atlántica se convierte en el destino más popular. Sin embargo, por sus precios altos de los últimos años y la depreciación de la moneda local, Brasil resurgió como una alternativa que ofrece playas con aguas cristalinas, sin tener que hacer viajes largos y costosos hacia el Caribe.

Desde enero a agosto de este año, se estima que más de 2.6 millones de argentinos viajaron hacia el destino carioca, según informó el Ente Brasileño de Turismo (Embratur). Las ciudades más elegidas fueron Río de Janeiro, Florianopolis, Buzios, Salvador de Bahía, Foz de Iguazú, San Pablo, Camboriú, Bombinhas, Recife, Natal y Fortaleza.

Como hoy viajar al Caribe escapa del presupuesto de muchos, el nordeste de Brasil destaca entre la oferta turística de cara a la temporada 2026, ya que se puede acceder con vuelos de hasta cuatro horas y tiene un promedio de temperaturas de 28 grados. El interés por la región crece en cada temporada, hasta agosto de 2025 recibió un 51,4 % más de llegadas internacionales que el año anterior.

Según las proyecciones, este año se superarán los 16.300 vuelos entre ambos países, con más de 3,2 millones de asientos disponibles, lo que motiva a muchas empresas de turismo y aerolíneas a lanzar promociones y ofertas especiales para atraer a quienes desean descansar unos días en la playa.

Vacaciones de verano en Brasil 2026: ¿a dónde puedo ir?

Si bien hay destinos muy populares, también destacan dos que están a cuatro horas de vuelo, lo que permite planificar una salida y llegada que permita disfrutar del primer día en Brasil.

Salvador de Bahía

El tiempo de vuelo estimado es de cuatro horas. Al ser la capital cultural del nordeste, ofrece a los turistas una mezcla de historia, arquitectura colonial y playas urbanas como Porto da Barra o Itapuã, perfectas para disfrutar sin perderse la gastronomía local.

Salvador de Bahía cuenta con cinco vuelos directos y tres con escala por semana, y desde allí es sencillo acceder a otros destinos cercanos como Morro de São Paulo o Praia do Forte.

Para alojarse hay muchas opciones. Algunas son:

El Hotel Bahía Do Sol se ubica en avenida Sete de Setembro. Cuenta con categoría de 3 estrellas y buenas valoraciones en limpieza y ubicación. Una habitación estándar cuesta aproximadamente 70.466 reales por noche (valor más bajo visible al consultar ofertas recientes).

se ubica en avenida Sete de Setembro. Cuenta con categoría de 3 estrellas y buenas valoraciones en limpieza y ubicación. Una habitación estándar cuesta aproximadamente 70.466 reales por noche (valor más bajo visible al consultar ofertas recientes). Wish Hotel da Bahia es un hotel de alta gama, ubicado en Salvador, con muchas estrellas y buenas instalaciones (piscina, servicio completo). La tarifa ronda los u$s 119 por noche (precio total con impuestos incluidos, para dos personas) en una oferta reciente.

es un hotel de alta gama, ubicado en Salvador, con muchas estrellas y buenas instalaciones (piscina, servicio completo). La tarifa ronda los u$s 119 por noche (precio total con impuestos incluidos, para dos personas) en una oferta reciente. Hotel Fasano Salvador se posiciona entre los más exclusivos. Ofrece lujo, muy buena ubicación, diseño refinado y servicios premium. Una habitación en Fasano puede superar los u$s 300 por noche dependiendo de la categoría y la temporada.

Porto Seguro

Con apenas tres horas y 50 minutos de vuelo, Porto Seguro es otro de los destinos más cercanos para viajar desde Argentina. Tiene playas amplias y posadas boutique. La ciudad es la puerta de entrada a Trancoso, uno de los destinos exclusivos del litoral brasileño.

El clima en Porto Seguro es cálido, con un ambiente ideal para parejas y grupos jóvenes. Para viajar desde Argentina se debe tener en cuenta que hay dos vuelos directos y tres con escala por semana, en estos casos las horas puede extenderse.

Algunas de las opciones para alojarse son: